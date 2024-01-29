Суперечки Орбана з ЄС та центробанком Угорщини знизили форинт та базовий індекс акцій

Економіка Угорщини страждає від дій прем'єр-міністра Віктора Орбана, який «воює» з тамтешнім центробанком, а також погрожує знову заблокувати допомогу Україні. Ці дії призвели до падіння угорського форинта до 4-місячного мінімуму. Про це пише Bloomberg.

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Як зазначає видання, Орбан продовжує протистояння з центробанком Угорщини щодо монетарної політики, а його погрози щодо блокування допомоги Україні призвели до того, що в ЄС серйозно думають позбавити Угорщину фінансування, пише FT.

Аналітики OTP Bank заявили, що саме ці суперечки негативно впливають на курс форинта.

Валюта Угорщини подешевшала на 0,7%, ненадовго перетнувши рівень 390 у парі з євро вперше з початку жовтня.

Інші угорські активи також постраждали: прибутковість 10-річних державних облігацій зросла на дев’ять базисних пунктів, тоді як базовий індекс акцій BUX впав на 1,5%.

Центральний банк розглядає можливість зниження процентної ставки на засіданні у вівторок.