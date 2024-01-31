В Європейському союзі триває протистояння з Угорщиною у питанні фінансування України. Лідери союзу пропонують щороку перевіряти як наша держава використовує надані кошти. Ця пропозиція можливо допоможе подолати вето Віктора Орбана, пише Reuters.
В ЄС триває боротьба з Угорщиною: лідери союзу зробили нову пропозицію Орбану
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Як пише видання, угорський лідер хоче щороку переглядати програму допомоги Україні, щоб мати можливість продовжити свій шантаж, але союзники нашої держави пропонують інше — просто перевіряти щороку як Україна витрачає ці гроші, це нібито вгамує Орбана, який наполягає на контролі за виділенням коштів Союзу.
Невідомо, чи погодиться прем'єр-міністр Угорщини на таку угоду. Нагадаємо, що в ЄС будуть вирішувати долю фінансової допомоги Україні у четвер, 1 лютого.
ЄС має допомогти покрити потреби України на 2024−2027 роки, за допомогою 33 мільярдів євро дешевих позик і 17 мільярдів грантів з бюджету ЄС, щоб надати Києву стабільне фінансування під час боротьби з вторгненням росії.
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Коментарі - 4
В ЕС не хотят выбирать между Венгрией и Украиной, это тоже нужно понимать.
Военная истерия быстро спадает и начинают все больше вылезать практические интересы. В США уже вылезли отказом в помощи. В ЕС уже через год вообще война у нас будет не аргумент. Что вы думаете так Урсула бодается за то, чтобы не было права вето на помощь через год и сразу 5 летний договор и через бюжет ЕС? Да разбежаться могут европейцы по своим углам уже через год и скажут, что у них свои дети плачут.