В ЄС триває боротьба з Угорщиною: лідери союзу зробили нову пропозицію Орбану

В Європейському союзі триває протистояння з Угорщиною у питанні фінансування України. Лідери союзу пропонують щороку перевіряти як наша держава використовує надані кошти. Ця пропозиція можливо допоможе подолати вето Віктора Орбана, пише Reuters.

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Як пише видання, угорський лідер хоче щороку переглядати програму допомоги Україні, щоб мати можливість продовжити свій шантаж, але союзники нашої держави пропонують інше — просто перевіряти щороку як Україна витрачає ці гроші, це нібито вгамує Орбана, який наполягає на контролі за виділенням коштів Союзу.

Невідомо, чи погодиться прем'єр-міністр Угорщини на таку угоду. Нагадаємо, що в ЄС будуть вирішувати долю фінансової допомоги Україні у четвер, 1 лютого.

ЄС має допомогти покрити потреби України на 2024−2027 роки, за допомогою 33 мільярдів євро дешевих позик і 17 мільярдів грантів з бюджету ЄС, щоб надати Києву стабільне фінансування під час боротьби з вторгненням росії.

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