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31 січня 2024, 19:21

В ЄС триває боротьба з Угорщиною: лідери союзу зробили нову пропозицію Орбану

В Європейському союзі триває протистояння з Угорщиною у питанні фінансування України. Лідери союзу пропонують щороку перевіряти як наша держава використовує надані кошти. Ця пропозиція можливо допоможе подолати вето Віктора Орбана, пише Reuters.

В Європейському союзі триває протистояння з Угорщиною у питанні фінансування України.

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Як пише видання, угорський лідер хоче щороку переглядати програму допомоги Україні, щоб мати можливість продовжити свій шантаж, але союзники нашої держави пропонують інше — просто перевіряти щороку як Україна витрачає ці гроші, це нібито вгамує Орбана, який наполягає на контролі за виділенням коштів Союзу.

Невідомо, чи погодиться прем'єр-міністр Угорщини на таку угоду. Нагадаємо, що в ЄС будуть вирішувати долю фінансової допомоги Україні у четвер, 1 лютого.

ЄС має допомогти покрити потреби України на 2024−2027 роки, за допомогою 33 мільярдів євро дешевих позик і 17 мільярдів грантів з бюджету ЄС, щоб надати Києву стабільне фінансування під час боротьби з вторгненням росії.

Читайте також: Суперечки Орбана з ЄС та центробанком Угорщини знизили форинт та базовий індекс акцій

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
Ivesticus
Ivesticus
31 січня 2024, 19:53
#
Я читаю последние дни о перепалках Орбана и Урсулы. Оба персонажа пошли «на принцип» и наговорили кучу всякой херни в эфир. Завтра узнаем, но вероятность вето Обрана где-то 60%. И 100%, что его не лишат голоса в ЕС, т.к. кроме Фицо еще несколько стран высказались против.

В ЕС не хотят выбирать между Венгрией и Украиной, это тоже нужно понимать.
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+15
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
31 січня 2024, 20:14
#
Україна має більше значення ніж якась там Угорщина
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0
Ivesticus
Ivesticus
31 січня 2024, 20:18
#
С чего вы так решили? ЕС выгоднее потерять экономически здоровую Венгрию и получить Украину, которая требует бесконечного вливания денег?

Военная истерия быстро спадает и начинают все больше вылезать практические интересы. В США уже вылезли отказом в помощи. В ЕС уже через год вообще война у нас будет не аргумент. Что вы думаете так Урсула бодается за то, чтобы не было права вето на помощь через год и сразу 5 летний договор и через бюжет ЕС? Да разбежаться могут европейцы по своим углам уже через год и скажут, что у них свои дети плачут.
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0
AlexZerg
AlexZerg
31 січня 2024, 21:11
#
«экономически здоровую Венгрию» — серйозно?)))
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