Фінансова допомога від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн

Україна має багаторічні зобовʼязання щодо фінансової допомоги від Бельгії, Данії, Кореї, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Франції, Німеччини, Швеції та Японії. Про це заявив президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції.

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Фіндопомога

«Довгострокова допомога, я думаю, все одно буде тим плечем, якщо будуть якісь ризики. Хоча я вважаю, що нас партнери не підведуть. Принаймні, такий був результат нашого візиту», — сказав він.

За словами Зеленського, на сьогодні Україна отримала зобовʼязання від Бельгії у вигляді 1,7 млрд, Данії — 4,2 млрд, Кореї — 2,3, Латвії, Литви, Нідерландів — це сотні мільйонів, Норвегії — 7,5 млрд, Франції — 2 млрд, Німеччини — 8 млрд, Швеції — більше трішки ніж пів мільярда, і буде багатомільярдна допомога від Японії". Однак глава держави не вказав валюту.

Ці кошти мають різні цілі: гуманітарна допомога, підтримка економіки, соціальні виплати, але дуже велика сума від цих держав — військова допомога Україні.