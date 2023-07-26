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26 липня 2023, 16:22 Читать на русском

У росії Райффайзенбанк призупинить прийом доларів та євро у своїх касах з серпня

Райффайзенбанк з 1 серпня призупинить прийом та купівлю готівкових доларів США та євро у громадян у своїх касах, повідомляється на сайті банку.

Райффайзенбанк з 1 серпня призупинить прийом та купівлю готівкових доларів США та євро у громадян у своїх касах, повідомляється на сайті банку.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПричина припинення«Рішення пов'язане із необхідністю ефективно керувати валютною позицією банку.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Причина припинення

«Рішення пов'язане із необхідністю ефективно керувати валютною позицією банку. Коли ситуація зміниться, ми повернемо цю нагоду», — йдеться у повідомленні.

Валютні перекази та конвертація рублів у долари та євро будуть доступні у мобільному додатку та онлайн-банку, зазначив Райффайзенбанк. Вносити рублі можна в банкоматах та касах банку, у першому випадку вони зараховуватимуться миттєво та без комісії.

У відділеннях з 1 серпня збільшиться комісія за внесення рублів на рублеві рахунки. При внесенні у сумі до 200 000 рублів комісія становитиме 1%, мінімум 300 рублів, суму більше можна вносити без комісії. При внесенні рублів на валютний рахунок комісія не стягується, конвертація відбувається за внутрішнім курсом банку, йдеться у повідомленні.

Читайте: Райффайзенбанк закрив перекази у євро майже у всі російські банки

Нагадаємо

У червні Райффайзенбанк запровадив комісію 50% на вхідні перекази в доларах США. Нові умови не торкнулися переказів на рахунки юридичних осіб, індивідуальних підприємців та клієнтів private banking.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Uuu123
Uuu123
26 липня 2023, 16:30
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*** на то, что происходит в РФ
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