Райффайзенбанк запровадить 50% комісію за перекази в доларах з інших банків на рахунки фізичних осіб, «малого та мікробізнесу», повідомила пресслужба кредитної організації.
В росії Райффайзенбанк введе комісію 50% на вхідні перекази в доларах
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Що відомо
Мінімальна сума комісії становитиме $1 тис., але не більше суми надходження. Максимальний поріг — $10 тис.
«Банк змушений обмежувати кількість вхідних переказів у доларах США у зв'язку із зміною ринкових умов. Ми рекомендуємо клієнтам використовувати інші способи отримання платежу», — пояснили у Райффайзенбанку.
Із серпня банк призупинив прийом доларів та євро від фізичних осіб через необхідність «ефективно керувати валютною позицією банку».
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
надо наградить титулом «банк года» по версии украинцев
и вычеркнуть со всех санкционных списков.