В росії Райффайзенбанк введе комісію 50% на вхідні перекази в доларах

Райффайзенбанк запровадить 50% комісію за перекази в доларах з інших банків на рахунки фізичних осіб, «малого та мікробізнесу», повідомила пресслужба кредитної організації.

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Що відомо

Мінімальна сума комісії становитиме $1 тис., але не більше суми надходження. Максимальний поріг — $10 тис.



«Банк змушений обмежувати кількість вхідних переказів у доларах США у зв'язку із зміною ринкових умов. Ми рекомендуємо клієнтам використовувати інші способи отримання платежу», — пояснили у Райффайзенбанку.



Із серпня банк призупинив прийом доларів та євро від фізичних осіб через необхідність «ефективно керувати валютною позицією банку».