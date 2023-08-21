В росії Райффайзенбанк введе комісію 50% на вхідні перекази в доларах

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

21 серпня 2023, 12:55 Читать на русском

В росії Райффайзенбанк введе комісію 50% на вхідні перекази в доларах

Райффайзенбанк запровадить 50% комісію за перекази в доларах з інших банків на рахунки фізичних осіб, «малого та мікробізнесу», повідомила пресслужба кредитної організації.

Райффайзенбанк запровадить 50% комісію за перекази в доларах з інших банків на рахунки фізичних осіб, «малого та мікробізнесу», повідомила пресслужба кредитної організації.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоМінімальна сума комісії становитиме $1 тис., але не більше суми надходження.
Фото: radiosvoboda.org

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Мінімальна сума комісії становитиме $1 тис., але не більше суми надходження. Максимальний поріг — $10 тис.

«Банк змушений обмежувати кількість вхідних переказів у доларах США у зв'язку із зміною ринкових умов. Ми рекомендуємо клієнтам використовувати інші способи отримання платежу», — пояснили у Райффайзенбанку.

Із серпня банк призупинив прийом доларів та євро від фізичних осіб через необхідність «ефективно керувати валютною позицією банку».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
21 серпня 2023, 13:09
#
Ого…
+
+15
yarg
yarg
21 серпня 2023, 14:25
#
Странно , почему они все не хотят в биток уходить ? он же сейчас недорогой …
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
21 серпня 2023, 14:48
#
Оце добре гарно майже справедливо.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
21 серпня 2023, 16:22
#
За такой сервис при обслуживании россиян банк Райф
надо наградить титулом «банк года» по версии украинцев
и вычеркнуть со всех санкционных списков.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами