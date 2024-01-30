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30 січня 2024, 18:10

Податок на житлову нерухомість: хто і скільки має заплатити

Під час укладення договору купівлі-продажу нерухомості необхідно сплатити низку обов’язкових платежів — державне мито, податок на дохід фізичних осіб (ПДФО), військовий та пенсійний збір, пише ЕП.

Під час укладення договору купівлі-продажу нерухомості необхідно сплатити низку обов’язкових платежів — державне мито, податок на дохід фізичних осіб (ПДФО), військовий та пенсійний збір, пише ЕП.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниОбов’язкові платежіДержавне мито — це оплата нотаріального посвідчення того факту, що право власності від продавця переходить до покупця.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Обов’язкові платежі

Державне мито — це оплата нотаріального посвідчення того факту, що право власності від продавця переходить до покупця. Цей платіж сплачує продавець у розмірі 1% від вартості нерухомості.

Натомість покупець повинен сплатити 1% від вартості майна, але в якості пенсійного збору.

Крім цього продавець має сплатити ПДФО, його розмір залежить від кількох чинників. Так, перший продаж квартири у році здійснюється без ПДФО.

Якщо ж людина вдруге за рік продає квартиру, то повинна сплатити 5% ПДФО, третій і наступні продажі — 18% ПДФО. Крім цього, якщо до продажу квартира перебувала у власності менш ніж три років, ПДФО сплачується на рівні 18%.

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Виключенням є продаж нерухомості, яку отримали у спадок.

Разом з ПДФО продавець сплачує і військовий збір у розмірі 1,5% від вартості нерухомості.

Податок «на розкіш»

Щорічно власникам нерухомого майна певної квадратури нараховується так званий податок на розкіш. Оподаткуванню підлягають квартири площею від 60 метрів квадратних, будинки площею від 120 метрів квадратних та різні типи житлової нерухомості, зокрема їхні частки від 180 квадратних метрів.

Розмір податку визначається за рішенням сільської, селищної або міської ради залежно від місцерозташування нерухомості. Дізнатися ставку у своїй області можна на сайті податкової.

Ставка податку розраховується у відсотках від мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року, і не може перевищувати 1,5% за квадратний метр. Сплатити податок «на розкіш» потрібно до 1 липня наступного року, тобто податок за 2023 рік оплачується у 2024 році, а за 2024 рік — у 2025 році.

За допомогою онлайн-калькулятора можна розрахувати, скільки податку доведеться заплатити.

Якщо ж у людини є право власності на об'єкт нерухомості, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+64
bonv
bonv
30 січня 2024, 18:23
#
60 кв м квартира це розкіш? Жесть. Ще розумію 120 кв м на будинок і то… Розкіш — це інше.
+
0
runwild
runwild
30 січня 2024, 18:32
#
А що це, якщо не розкіш? Скільки середніх зарплат на 60+ метрів має піти?
+
+5
Rubi0
Rubi0
30 січня 2024, 19:03
#
В 70−80х годах стандартная трешка на семью была уже с кухней под 10 квадратов и общей площадью в 70−80 кВм. Получается роскошно жили)))
+
+15
runwild
runwild
30 січня 2024, 19:13
#
Яка ще «стандартная трешка на семью»?) Це в державній чи кооперативній квартирі, яка тобі ніколи не належить? І чому тоді велика частина містян жили в комуналках?

Алсо, за квартиру 70кв м податок нараховується тільки на 10 метрів, якось впораються зі сплатою.
+
+3
Три літри
Три літри
30 січня 2024, 19:37
#
З цими претензіями до редакції , бо податок називається інакше
+
+15
bonv
bonv
30 січня 2024, 18:29
#
Хороший коттедж — это когда в углу самой маленькой комнаты незаметно стоит аквариум с бегемотом, а у дома — будка для слона:))
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/125944/
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