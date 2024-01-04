Податок на зайві метри виявився неефективним — Гетьманцев

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становили 9,1 млрд грн за 2023 рік. Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетьманцев у телеграм-каналі.

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За його словами, із житлової нерухомості зібрано 1,2 млрд грн податків, нежитлової — 7,8 млрд грн.

«Цей податок, мабуть, один із найменш ефективних. Основна проблема — в ефективності адміністрування», — прокоментував Гетьманцев.

За його словами, причинами такого стану є низький рівень співпраці органів місцевого самоврядування та податкового, а також недостатня робота місцевих громад щодо інвентаризації обкладених об'єктів.

Податок на нерухоме майно

Податок на нерухоме майно було запроваджено у 2020 році. Усі, у кого знаходиться квартира, площа якої перевищує 60 кв. м, будинок понад 120 кв. м або комбінована нерухомість понад 180 кв. м мають заповнити декларацію та сплатити податок.

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Ставка податку — 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за один квадратний метр площі. 2022 року ця ставка становила 97,50 грн, 2023 року — 100,50 грн за «зайвий» квадратний метр.