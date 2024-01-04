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4 січня 2024, 11:36

Податок на зайві метри виявився неефективним — Гетьманцев

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становили 9,1 млрд грн за 2023 рік. Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетьманцев у телеграм-каналі.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становили 9,1 млрд грн за 2023 рік.
Фото: depositphotos

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За його словами, із житлової нерухомості зібрано 1,2 млрд грн податків, нежитлової — 7,8 млрд грн.

«Цей податок, мабуть, один із найменш ефективних. Основна проблема — в ефективності адміністрування», — прокоментував Гетьманцев.

За його словами, причинами такого стану є низький рівень співпраці органів місцевого самоврядування та податкового, а також недостатня робота місцевих громад щодо інвентаризації обкладених об'єктів.

Податок на нерухоме майно

Податок на нерухоме майно було запроваджено у 2020 році. Усі, у кого знаходиться квартира, площа якої перевищує 60 кв. м, будинок понад 120 кв. м або комбінована нерухомість понад 180 кв. м мають заповнити декларацію та сплатити податок.

Читайте: Податок на нерухомість: скільки доведеться платити з 1 липня

Ставка податку — 1,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за один квадратний метр площі. 2022 року ця ставка становила 97,50 грн, 2023 року — 100,50 грн за «зайвий» квадратний метр.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+85
AlexZerg
AlexZerg
4 січня 2024, 12:26
#
Гетьманцев, якщо читаєш, займися корисною справою — легалізацією криптовалют по ставці нижчою ніж в Європі і будуть в бюджеті мільярди і не треба буде з нерухомісттю паритись!
+
+15
Riojas
Riojas
4 січня 2024, 12:31
#
Сделайте это в один клик или как часть коммунальной платы, и тогда может быть будут платить. Сейчас больше проблема не столько заплатить, сколько подать декларацию
+
+15
vovan9870
vovan9870
4 січня 2024, 12:34
#
Практично у всіх країнах майнові податки є основними у місцевих бюджетах і найбільш ефективними, тому що є чітка база оподаткування (державні реєстри), а також просте оподаткування, яке можна повністю автоматизувати. В Україні податки на рухоме майно практично відсутні, а на нерухоме — це просто насмішка, по причинах, які всі розуміють.
+
+45
Pumbovik
Pumbovik
4 січня 2024, 13:21
#
С каких это пор квартира свыше 60 м² стала роскошью? Не зря большие квартиры пополам делят на мужа и жену чтоб грабительский налог не платить, между прочим кто-то многие года себе на хату собирал, чтоб не жить с семьей в тесной совдеповской конуре
+
+15
KingSalmon
KingSalmon
4 січня 2024, 13:37
#
Якщо й покращувати адміністрування цього податку, то, принаймні, з одночасним зниженням ПДФО з нинішніх 18% до, наприклад, 15%.

І залишається відкритим наступне питання. Приклад. Пенсіонер живе в будинку/сільській хаті площею 150 кв метрів. Має пенсію 2500 грн.
Питання: як йому вижити та сплатити цей податок на нерухомість?
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0
mixerhack
mixerhack
4 січня 2024, 14:04
#
Продать и купить то что потянет, а на разницу жить?
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 січня 2024, 14:08
#
Тому ми вирішили тепер збирати податки з УСІХ квадратних метрів без пільгових 60 та 120 кв.м.:)
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