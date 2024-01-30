Порятунок ліри: Центробанк Туреччини запровадив нові заходи для підтримки курсу

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Ослаблені обов'язкові резервні вимоги щодо рахунків у лірах, прив'язаних до іноземної валюти , які є частиною програми заощаджень, прийнятої урядом для підтримки курсу національної валюти .

Завдяки цим заходам Центробанк Туреччини розраховує стимулювати перетікання коштів населення в депозити в турецьких лірах, а також продовжити процес кількісного посилення.

Коефіцієнт додаткових резервних вимог для валютних депозитів/фондів участі, відкритих у турецьких лірах, буде збільшено з 4 до 8%.

Нормативи резервних вимог для банківських депозитів із валютним захистом із строком погашення до шести місяців будуть знижені з 30% до 25%.

Думка економістів

На думку економістів QNB Finansbank, ці заходи частково компенсуватимуть один одного, а чистий ефект призведе до вилучення деякої надлишкової ліквідності з фінансової системи.

Нагадаємо

Минулого тижня Ц Б Туреччини підвищив ставку до нового максимуму за 20 років. Центральний банк Туреччини підвищив облікову ставку ще на 250 б.п. — З 42,5% до 45% річних. Попереднього разу ставка перевищувала це значення понад 21 рік тому — на початку грудня 2002 року вона становила 46%.