Центральний банк Туреччини вжив нових заходів, щоб утримати банківських вкладників від переведення заощаджень в іноземну валюту та послабити тиск на турецьку ліру після завершення агресивного циклу підвищення процентних ставок, пише Bloomberg.
Порятунок ліри: Центробанк Туреччини запровадив нові заходи для підтримки курсу
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Заходи підтримки
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Зберігання депозитів в іноземній валюті для комерційних банків стало дорожчим.
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Ослаблені обов'язкові резервні вимоги щодо рахунків у лірах, прив'язаних до іноземної валюти, які є частиною програми заощаджень, прийнятої урядом для підтримки курсу національної валюти.
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Нормативи резервних вимог для банківських депозитів із валютним захистом із строком погашення до шести місяців будуть знижені з 30% до 25%.
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Коефіцієнт додаткових резервних вимог для валютних депозитів/фондів участі, відкритих у турецьких лірах, буде збільшено з 4 до 8%.
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Що це дасть
Завдяки цим заходам Центробанк Туреччини розраховує стимулювати перетікання коштів населення в депозити в турецьких лірах, а також продовжити процес кількісного посилення.
Думка економістів
На думку економістів QNB Finansbank, ці заходи частково компенсуватимуть один одного, а чистий ефект призведе до вилучення деякої надлишкової ліквідності з фінансової системи.
Нагадаємо
Минулого тижня
Регулятор завершив цикл посилення грошово-кредитної політики, пише видання. Центробанк Туреччини у пресрелізі повідомив, що посилення грошово-кредитної політики вже досягло рівня, який необхідний для початку процесу зниження інфляції.
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