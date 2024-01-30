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30 січня 2024, 15:41

Порятунок ліри: Центробанк Туреччини запровадив нові заходи для підтримки курсу

Центральний банк Туреччини вжив нових заходів, щоб утримати банківських вкладників від переведення заощаджень в іноземну валюту та послабити тиск на турецьку ліру після завершення агресивного циклу підвищення процентних ставок, пише Bloomberg.

Центральний банк Туреччини вжив нових заходів, щоб утримати банківських вкладників від переведення заощаджень в іноземну валюту та послабити тиск на турецьку ліру після завершення агресивного циклу підвищення процентних ставок, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗаходи підтримки Зберігання депозитів в іноземній валюті для комерційних банків стало дорожчим.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Заходи підтримки

  • Зберігання депозитів в іноземній валюті для комерційних банків стало дорожчим.

  • Ослаблені обов'язкові резервні вимоги щодо рахунків у лірах, прив'язаних до іноземної валюти, які є частиною програми заощаджень, прийнятої урядом для підтримки курсу національної валюти.

  • Нормативи резервних вимог для банківських депозитів із валютним захистом із строком погашення до шести місяців будуть знижені з 30% до 25%.

  • Коефіцієнт додаткових резервних вимог для валютних депозитів/фондів участі, відкритих у турецьких лірах, буде збільшено з 4 до 8%.

Читайте: Турецька ліра впала до нового історичного мінімуму

Що це дасть

Завдяки цим заходам Центробанк Туреччини розраховує стимулювати перетікання коштів населення в депозити в турецьких лірах, а також продовжити процес кількісного посилення.

Думка економістів

На думку економістів QNB Finansbank, ці заходи частково компенсуватимуть один одного, а чистий ефект призведе до вилучення деякої надлишкової ліквідності з фінансової системи.

Нагадаємо

Минулого тижня Ц Б Туреччини підвищив ставку до нового максимуму за 20 років. Центральний банк Туреччини підвищив облікову ставку ще на 250 б.п. — З 42,5% до 45% річних. Попереднього разу ставка перевищувала це значення понад 21 рік тому — на початку грудня 2002 року вона становила 46%.

Регулятор завершив цикл посилення грошово-кредитної політики, пише видання. Центробанк Туреччини у пресрелізі повідомив, що посилення грошово-кредитної політики вже досягло рівня, який необхідний для початку процесу зниження інфляції.

Джерело: Мінфін
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