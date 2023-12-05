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5 грудня 2023, 9:16

Турецька ліра впала до нового історичного мінімуму

Турецька ліра впала до нового історичного мінімуму 4 грудня. Курс долара до турецької ліри виріс на 0,79%, досягнувши позначки 29,1292 ліри, свідчать дані міжнародного ринку Forex.

Турецька ліра впала до нового історичного мінімуму 4 грудня.
Фото: depositphotos

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Що відбувається з курсом

Різкий стрибок стався о 02:05, проте вже за дві хвилини долар знову повернувся до позначок нижче 29 лір (28,9406).

Турецька валюта відіграла частину втрат на тлі виходу нових даних щодо інфляції у Туреччині. Річна інфляція споживчих цін у Туреччині у листопаді склала 61,98% після 61,36% у жовтні, свідчать дані державного статистичного агентства країни. Показник піднявся до максимуму за 11 місяців, але виявився кращим за прогнозний. Опитані Bloomberg економісти в середньому очікували, що показник становитиме 62,6%.

Краще за очікування виявився і місячний показник. За підсумками минулого місяця він склав 3,28% проти прогнозу 3,9% і жовтневого значення 3,43%.

Нагадаємо

За останні 12 місяців курс долара до турецької ліри зріс приблизно на 55%. Шість підвищення процентних ставок Центральним банком Туреччини за останні місяці не змогли послабити тиск на валюту.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
AlexZerg
AlexZerg
5 грудня 2023, 10:06
#
Експеримент Ердогана не вдався))
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0
Я Саня
Я Саня
5 грудня 2023, 11:22
#
Ну за те заробив пару срібних у пуйла.
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0
EmiR ЕміR
EmiR ЕміR
5 грудня 2023, 12:21
#
ПЕрдоган рулить. Він теж саме ху@ло тільки без ядерки…
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