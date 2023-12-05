Турецька ліра впала до нового історичного мінімуму 4 грудня. Курс долара до турецької ліри виріс на 0,79%, досягнувши позначки 29,1292 ліри, свідчать дані міжнародного ринку Forex.

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Що відбувається з курсом

Різкий стрибок стався о 02:05, проте вже за дві хвилини долар знову повернувся до позначок нижче 29 лір (28,9406).

Турецька валюта відіграла частину втрат на тлі виходу нових даних щодо інфляції у Туреччині. Річна інфляція споживчих цін у Туреччині у листопаді склала 61,98% після 61,36% у жовтні, свідчать дані державного статистичного агентства країни. Показник піднявся до максимуму за 11 місяців, але виявився кращим за прогнозний. Опитані Bloomberg економісти в середньому очікували, що показник становитиме 62,6%.

Краще за очікування виявився і місячний показник. За підсумками минулого місяця він склав 3,28% проти прогнозу 3,9% і жовтневого значення 3,43%.

Нагадаємо

За останні 12 місяців курс долара до турецької ліри зріс приблизно на 55%. Шість підвищення процентних ставок Центральним банком Туреччини за останні місяці не змогли послабити тиск на валюту.