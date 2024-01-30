Фонд гарантування продає активи банків-банкрутів на 2,4 мільярда

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж активи 9 банків на загальну суму 2,4 мільярда гривень. Про це повідомили у пресслужбі Фонду гарантування.

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Продаж активів

«Цього тижня (29 січня — 02 лютого) у системі Прозорро.Продажі запланований продаж активів 9 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 2 402,8 млн грн», — йдеться в повідомленні.

Із них на суму 1 863,0 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, та на суму 489,2 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

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Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 50,5 млн грн.