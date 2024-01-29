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29 січня 2024, 17:05

Нацбанк тимчасово позбавив права голосу всіх акціонерів банку «Авангард»

Нацбанк тимчасово позбавив права голосу всіх акціонерів банку «Авангард», який був пов'язаний з Валерію Гонтарєвою, а також з компанією ICU — найбільшого в Україні брокера на ринку облігацій. Рішення регулятор ухвалив 22 січня 2024 року.

Нацбанк позбавив права голосу всіх акціонерів банку «Авангард», який був пов'язаний з Валерію Гонтарєвою, а також з компанією ICU — найбільшого в Україні брокера на ринку облігацій.

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Акціонерами банку є громадяни України, які живуть у Лондоні, Костянтин Стеценко та Макар Пасенюк, а також кілька компаній, які також їм належать. Рішення Нацбанку, ймовірно пов'язане із судовою справою за позовом Мін'юсту.

Нагадаємо, що на «Економічній правді» вийшов матеріал про компанію ICU та банк «Авангард». Уряд України звинувачує їх в отриманні прибутків від арештованих російських активів.

До теми: ICU отримала близько 949 мільйонів прибутку від арештованих облігацій Сбербанку

Для довідки

«Банк Авангард» — зареєстрований у липні 2013 року. Компанія Westal Holding (Кіпр), що входить до групи Інвестиційний Капітал Україна (ICU), купила його в жовтні того ж року.

З вересня 2013 року по 17 червня 2014 року Валерія Гонтареєва обіймала посаду голови спостережної ради цього банку. З 19 червня 2014 року Гонтарєва стала головою Нацбанку.

Джерело: Мінфін
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