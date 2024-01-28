Китайський регулятор призупиняє кредитування позабіржових акцій

Китайський регулятор з 29 січня планує припинити кредитування акцій з обмеженим доступом. Про це повідомляє Reuters.

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Цінні папери з обмеженим доступом не торгуються як звичайні акції, натомість виконують роль «компенсації» для власників, або стратегічних робітників підприємства, яким нараховуються ці акції, та закріплюються за ними.

Китай вирішив, що повністю призупинить кредитування акцій з обмеженим доступом з понеділка 29 січня, в рамках останньої спроби політиків стабілізувати фондові ринки країни.

Китайська комісія з регулювання ринку цінних паперів також заявила, що з 18 березня обмежить ефективність кредитування деяких цінних паперів на ринку рефінансування цінних паперів.

Шанхайська та Шеньчженьська фондові біржі заявили, що призупинять кредитування цінними паперами стратегічних інвесторів починаючи з 29 січня.

Раніше «Мінфін» писав про те, що протягом останніх трьох років фондовий ринок Китаю схуд на $6 трлн. За останній рік китайські акції демонструють стрімке падіння. Влада намагається врятувати ринок, зокрема планують вивести 2 трильйони юанів з офшорів.

До теми: «Мінус» $6 трлн за 3 роки: чому падає Фондовий ринок Китаю і чи зможе Компартія його врятувати