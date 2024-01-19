Капіталізація китайських акцій за останні роки схудла на $6,3 трильйона

Загальна вартість китайських акцій зменшилась на $6,3 трильйона з 2021 року. Початок 2024 року для цього ринку також виявився невдалим, наприклад гонконзький індекс (HSCE) уже втратив 11%. Про це пише Bloomberg.

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Шанхайський фондовий індекс (SSE Composite) від початку року втратив 4,39%, а протягом 6 місяців падіння склало понад 10%.

Причини полягають у загальній похмурій ситуації в економіки цієї країни. Китай не зміг швидко відновитися після пандемії коронавірусу, хоча й ріст ВВП у 5% за минулий рік навіть перевершив сподівання уряду.

Втім, глобальна криза нерухомості й негативний геополітичний фон не дозволяють Китаю повернутися до росту. До того ж інвестори наразі обирають конкурента Індію, яка демонструє найкращі показники у світі по росту економіки й фондового ринку.

Як зазначає Bloomberg, тривалий обвал китайських акцій також негативно впливає на економіку, сіючи хаос у галузі управління активами.

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