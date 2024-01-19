Капіталізація китайських акцій за останні роки схудла на $6,3 трильйона

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 січня 2024, 18:01

Капіталізація китайських акцій за останні роки схудла на $6,3 трильйона

Загальна вартість китайських акцій зменшилась на $6,3 трильйона з 2021 року. Початок 2024 року для цього ринку також виявився невдалим, наприклад гонконзький індекс (HSCE) уже втратив 11%. Про це пише Bloomberg.

Загальна вартість китайських акцій зменшилась на $6,3 трильйона з 2021 року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Шанхайський фондовий індекс (SSE Composite) від початку року втратив 4,39%, а протягом 6 місяців падіння склало понад 10%.

Причини полягають у загальній похмурій ситуації в економіки цієї країни. Китай не зміг швидко відновитися після пандемії коронавірусу, хоча й ріст ВВП у 5% за минулий рік навіть перевершив сподівання уряду.

Втім, глобальна криза нерухомості й негативний геополітичний фон не дозволяють Китаю повернутися до росту. До того ж інвестори наразі обирають конкурента Індію, яка демонструє найкращі показники у світі по росту економіки й фондового ринку.

Як зазначає Bloomberg, тривалий обвал китайських акцій також негативно впливає на економіку, сіючи хаос у галузі управління активами.

Відтік з азійських акцій досягнув максимуму з червня 2022 року

Читайте також: Китайські банки сталять жорсткіші вимоги до російських клієнтів

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
mantis05
mantis05
19 січня 2024, 19:07
#
Когда по 108 позициям за 3 года останавливают торги, потому что, внезапно, откуда-то появились внутренние спекуляции и к ним причастны детки военных, политосов и кланов, правительство вместо жёсткой реакции, показывает пассивное поведение, спуская им это с рук, то вполне очевидно что люди бегут из этого бомжатника.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 82845392 и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами