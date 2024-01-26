У нас є всі гарантії з боку США щодо конфіскації російських активів на користь України — Шмигаль

Україна отримала гарантії від США щодо довгострокової підтримки, зокрема передачі конфіскованих російських активів для відбудови країни. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Politico, передає Укрінформ.

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«У нас є всі гарантії з боку США щодо довгострокової підтримки України. Наприклад, щодо конфіскації російських активів для фінансування відновлення країни. Ми наполегливо працюємо з адміністрацією президента Джо Байдена і з Конгресом, щоб заручитися підтримкою на 2024 рік. Побачимо, як розвиватимуться обставини у 2025 році», — сказав він.

Президентські вибори у США

В контексті майбутніх президентських виборів у США, які заплановані на 5 листопада 2024 року, Шмигаль висловив сподівання, що будь-який президент Сполучених Штатів підтримає боротьбу України за цивілізовані цінності.

Він також додав, що більшість американців підтримують Україну.

«Немає нікого, хто хотів би закінчити цю війну більше, ніж українці. Ми вважаємо, що мирний план президента Зеленського є єдиним інструментом для досягнення довгострокового та стійкого миру», — сказав Шмигаль, коментуючи заяву Дональда Трампа про те, що він зможе закінчити війну за добу, якщо стане президентом.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Комітет із закордонних справ Сенату США схвалив законопроєкт, що допоможе Вашингтону конфіскувати російські активи та передати їх Україні для відбудови після руйнувань, спричинених розв’язаною росією війною.

За даними мінфіну рф, через західні санкції росія втратила доступ майже до половини золотовалютних резервів — близько $300 млрд із приблизно $640 млрд.