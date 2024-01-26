Україна отримала гарантії від США щодо довгострокової підтримки, зокрема передачі конфіскованих російських активів для відбудови країни. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Politico, передає Укрінформ.
У нас є всі гарантії з боку США щодо конфіскації російських активів на користь України — Шмигаль
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«У нас є всі гарантії з боку США щодо довгострокової підтримки України. Наприклад, щодо конфіскації російських активів для фінансування відновлення країни. Ми наполегливо працюємо з адміністрацією президента Джо Байдена і з Конгресом, щоб заручитися підтримкою на 2024 рік. Побачимо, як розвиватимуться обставини у 2025 році», — сказав він.
Президентські вибори у США
В контексті майбутніх президентських виборів у США, які заплановані на 5 листопада 2024 року, Шмигаль висловив сподівання, що будь-який президент Сполучених Штатів підтримає боротьбу України за цивілізовані цінності.
Він також додав, що більшість американців підтримують Україну.
«Немає нікого, хто хотів би закінчити цю війну більше, ніж українці. Ми вважаємо, що мирний план президента Зеленського є єдиним інструментом для досягнення довгострокового та стійкого миру», — сказав Шмигаль, коментуючи заяву Дональда Трампа про те, що він зможе закінчити війну за добу, якщо стане президентом.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Комітет із закордонних справ Сенату США схвалив законопроєкт, що допоможе Вашингтону конфіскувати російські активи та передати їх Україні для відбудови після руйнувань, спричинених розв’язаною росією війною.
За даними мінфіну рф, через західні санкції росія втратила доступ майже до половини золотовалютних резервів — близько $300 млрд із приблизно $640 млрд.
Коментарі - 5
В части ЕС нужно читать не треп в СМИ, а следить за руками, а именно какие именно регуляции выпускает ЕС. И там много интересного, о чем СМИ помалкивают. 12й пакет санкций ЕС предусматривает не конфискацию, а фактически «обмен» заблокированными активами ЕС с РФ, т. е. европейцев волнуют их активы на сотни миллиардов долларов в России.
До этого регуляционный документ ЕС предполагает только обложить 30% налогом на прибыль доходы держателей активов как Euroclear. Это налог не попадает Украине автоматически, а попадает в бюджеты стран ЕС. Однако по факту Бельгия или Германия может засчитать этот налог в пользу уже оказанной ими военной помощи.
Есть еще деталь, даже активы в долларах реально находятся в банках ЕС. В самих США находят только 6% ЗВР РФ. Для Дойчебанка закон США для операций в ЕС ничего не значит. США могут помешать Дойчебанку сделать операцию в долларах, но не могут у Дойчебанка их забрать.
По факту тут решается не в США, а в ЕС. Европейцы пока ничего не хотят кроме налога
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202302873