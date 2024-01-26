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26 січня 2024, 13:19

Нацбанк допускає скорочення терміну повернення валютної виручки за іншими біржовими товарами, крім зернових

Рішення про скорочення терміну повернення валютної виручки від експорту зернових зі 180 до 90 днів може бути розширено на інші біржові експортні товари. Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу з монетарної політики.

Рішення про скорочення терміну повернення валютної виручки від експорту зернових зі 180 до 90 днів може бути розширено на інші біржові експортні товари.
Фото: НБУ

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«Наразі на опрацюванні питання щодо інших біржових товарів, щоб також піти на певні кроки, щоб стимулювати повертати експортну виручку в цей важкий час для держави», — сказав він.

Гелетій повідомив, що за підсумками аналізу 200 агропромислових компаній експортна виручка в грудні 2023 року зросла в 1,6 раза проти жовтня.

За його словами, Національний банк також посилив інформаційну співпрацю з Держмитслужбою та Держподатслужбою.

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«Ми маємо отримати митні декларації з кодом товару, з країною походження, і ми, власне, про це з митницею домовилися і підписали відповідні протоколи між Національним банком і митною службою. Також домовилися про поліпшення обміну інформацією, формалізували домовленості з податковою службою», — зазначив він.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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bonv
bonv
26 січня 2024, 14:03
#
Мріє… а не допускає…
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bonv
bonv
26 січня 2024, 14:06
#
Правила ведения бизнеса:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/147373/
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 січня 2024, 16:21
#
Ну вот и начинается…
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