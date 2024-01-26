путін посилає негласні сигнали в США щодо припинення війни — Bloomberg

Президент росії володимир путін надсилає негласні сигнали про те, що він нібито готовий до перемовин й навіть може поступитися деякими зі своїх вимог. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

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Як повідомляє видання, такий сигнал по непрямих каналах, через посередника, путін нібито передав в США наприкінці грудня. Тоді про це писала New York Times.

Президент рф, ймовірно, готовий відмовитись від своєї вимоги щодо нейтралітету України й навіть допускає вступ нашої держави до НАТО, що було одним з основних мотивів розпочати повномасштабну війну.

Натомість путін, за інформацією Bloomberg, буде вимагати залишити окуповані території України у складі рф.

Американські політики скептично ставляться до цієї інформації, оскільки вони не вірять у щирість пропозицій путіна й вважають, що він лише хоче розхитати дипломатичним шляхом підтримку України на Заході.

Видання також зазначає, що така пропозиція «миру» не підійде Україні, яка наполягає на повному виводі російських військ зі всіх окупованих територій, включаючи Крим.

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