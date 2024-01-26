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26 січня 2024, 9:33

У Мінагрополітики не очікують ажіотажного попиту бізнесу на землю

Міністерство аграрної політики та продовольства України не спостерігає і не прогнозує ажіотажу на ринку землі. Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в коментарі для Укрінформу.

Міністерство аграрної політики та продовольства України не спостерігає і не прогнозує ажіотажу на ринку землі.
Фото: pixabay.com

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«Немає ніякого ажіотажу і його, швидше за все, не буде. Минулі роки продавалося до 1% всієї сільськогосподарської землі. Схоже, що і на цей рік цифри не дуже зміняться», — сказав він.

Сольський зазначив, що від моменту відкриття ринку землі для юридичних осіб ніяких змін особливо не відбулося, зокрема поки що підприємці купують землі менше, ніж очікувалось.

Міністр наголосив, що будь-яке обмеження на ринку призведе до появи нових схем для їх обходу, тому ринок має бути максимально лібералізованим.

Нагадаємо

Ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю могли тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

З 1 січня 2024 року в Україні стартував другий етап ринку землі. Відтепер юридичні особи мають право купувати землі сільськогосподарського призначення. Купувати можна лише приватні земельні ділянки загальною площею не більше 10 тис. га «в одні руки».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
TAN72
TAN72
26 січня 2024, 9:48
#
В 25 посмотрим когда часть людей утратят свои права на землю из-за изменений в законодательстве во время военного положения.
+
0
FogBRD
FogBRD
26 січня 2024, 10:06
#
И то не факт. вы заедьте в село. оно пустое. одни бабы и старики. остальные уже в земле. кто ту землю будет покупать — баба с двумя детьми?
+
0
TAN72
TAN72
26 січня 2024, 11:28
#
«В случае если до 1 января 2025 года собственник неистребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, они считаются отказавшимися от получения земельного участка», — пояснил Башлык.
+
0
bonv
bonv
26 січня 2024, 11:33
#
Привіт Аргентина…
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