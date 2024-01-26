У Мінагрополітики не очікують ажіотажного попиту бізнесу на землю

Міністерство аграрної політики та продовольства України не спостерігає і не прогнозує ажіотажу на ринку землі. Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в коментарі для Укрінформу.

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«Немає ніякого ажіотажу і його, швидше за все, не буде. Минулі роки продавалося до 1% всієї сільськогосподарської землі. Схоже, що і на цей рік цифри не дуже зміняться», — сказав він.

Сольський зазначив, що від моменту відкриття ринку землі для юридичних осіб ніяких змін особливо не відбулося, зокрема поки що підприємці купують землі менше, ніж очікувалось.

Міністр наголосив, що будь-яке обмеження на ринку призведе до появи нових схем для їх обходу, тому ринок має бути максимально лібералізованим.

Нагадаємо

Ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня 2021 року. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю могли тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.

З 1 січня 2024 року в Україні стартував другий етап ринку землі. Відтепер юридичні особи мають право купувати землі сільськогосподарського призначення. Купувати можна лише приватні земельні ділянки загальною площею не більше 10 тис. га «в одні руки».