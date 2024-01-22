В Польщі фіксують рекордну кількість банкрутств

Протягом минулого року в Польщі зафіксували рекордну кількість банкрутств. Скорочення бізнесу спостерігається у всіх галузях, окрім сільського господарства. Про це пише Wprost.

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Рекордна кількість банкрутств

У статті, яка спирається на аналіз страхової групи Coface, йдеться про те, що у 2023 році в Польщі стали банкрутами 4701 компанія, що на майже на 2 тисячі компаній більше, ніж у 2022 році.

Більшість збанкрутілих компаній минулого року — малі та середні фірми, які залежать від зовнішнього фінансування. Найбільше банкрутств — у сфері транспорту.

Причини

Війна в Україні — один із багатьох чинників, які стоять за збільшенням кількості банкрутств.

На польський бізнес також негативно впливають падіння внутрішнього попиту через високу інфляцію, зростання вартості банківських кредитів та загальне уповільнення ділової активності у країні.

Проблеми в економіці сусідньої Німеччини також негативно позначаються на роботі польських компаній.

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