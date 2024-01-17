Заробітки українців у Польщі зростають

З 2019 року зростає заробітна плата як трудових мігрантів, так і біженців з України, зокрема: через підвищення мінімальної заробітної плати. У 2023 році українців отримували середню зарплату 3 000−4 000 злотих ($720−960). Про це повідомляє польське видання Money.

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Зазначається, що майже половина (49%) біженців і кожен п’ятий респондент із довоєнної міграції задекларували заробіток, нижчий від 3000 злотих ($720).

Середня чиста зарплата, яку отримують українці в Польщі, становить приблизно 3,5 тисячі злотих ($840).

За даними Gremi Personal, українські біженці — це переважно жінки та діти. Переважну більшість усіх біженців складають жінки — 78%, і чоловіки — 22%. Третина з них — самотні жінки без дітей і партнерів. Жінки з дітьми становлять 26% усіх біженців, а 12% жінки, які залишаються з іншими членами сім'ї.

Незважаючи на непропорційно меншу кількість чоловіків-біженців з України, вони мають кращу позицію на ринку праці. Більшість із них працевлаштовані (71% проти 61%) і лише 15% чоловіків є безробітними порівняно з 27% жінок.

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Висококваліфіковані українці конкурують з поляками

За даними Gremi Personal, довоєнні мігранти в основному працювали за професіями, що вимагали кваліфікації, але не обов’язково вищої освіти (зварювальники, токарі, електрики тощо), тоді як біженці мають вищу освіту — більшість з них виконує прості роботи, які не потребують кваліфікації.

«Зарплати українських біженців у Польщі здебільшого залежать від підвищення мінімальної зарплати в польській економіці та рідко пов’язані з освітою, отриманою в Україні, незалежно від її рівня. Проте, якщо висококваліфіковані українці добре знають польську мову, вони можуть конкурувати з поляками за вакантні посади», — пояснює Анна Джоболда з Gremi Personal.