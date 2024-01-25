Національний банк різко погіршив прогноз торгового дефіциту України. Про це йдеться у презентації до свіжого брифінгу НБУ з питань монетарної політики.
НБУ різко погіршив прогноз торгового дефіциту України
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У 2024 році очікується збільшення від'ємного сальдо поточного рахунку на 74% - з $9,7 млрд до $16,9 млрд (у жовтні прогнозувалося збільшення на 50% з $7,3 млрд до $11 млрд), а у 2025 році - ще на 17% до $19,8 млрд (раніше — на 60% до $17,6 млрд).
Міжнародні резерви на кінець 2024 року прогнозують на рівні $40,4 млрд (у минулому прогнозі - $44,7 млрд), на кінець 2025 року — $42,1 млрд (у минулому прогнозі - $45 млрд).
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Поточний рахунок — головна складова зведеного платіжного балансу, який показує співвідношення платежів за кордон та надходження грошей з-за кордону.
До поточного рахунку відносяться результати торгівлі товарами та послугами, виплата дивідендів та прямі платежі (наприклад, перекази від заробітчан). Якщо баланс поточного рахунку формується з від'ємним сальдо, це вказує на відтік валюти з країни.
Іншою складовою платіжного балансу є рахунок капіталу, куди входять прямі іноземні інвестиції, боргові зобов’язання та торговельні кредити.
Якщо надходжень за рахунком капіталу буде недостатньо, різницю доведеться перекривати з міжнародних резервів. Інший варіант — послаблення гривні, яке призведе до подорожчання імпорту та зменшення попиту на нього.
Коментарі - 1
Импорт сейчас превышает экспорт примерно на 40 млрд $, значит эту сумму НБУ придётся продать на межбанке, т. е. больше 3 млрд. $ ежемесячно.
Помощи на эту сумму нет и даже не обсуждается (обсуждается примерно 20−25 млрд внешней помощи и то под большим вопросом), то есть придётся продавать ЗВР.
Думаю уже в начале февраля выйдет новость что ЗВР сократились с 40.5 до 37.5−38 млрд примерно. В начале марта если помощь так и не примут — скорее всего до примерно 34−35 млрд.
К концу лета хорошо если останется 20 млрд$, если примут частичную помощь — может немного больше. В сентябре ещё погашения еврооблигаций, которые пока что не реструктуризировали и не отсрочили.
Но в табличке у них ЗВР выше 40 млрд$ на конец 2024 года. Молчу уже за следующие годы, где при возможном Трампе наверное будут «заливать ещё больше долларами с США бюджет» ).
Сказочники, что сказать.