Ціни на золото впали перед виходом даних щодо ВВП США

У четвер ціни на золото різко впали, оскільки очікування публікації даних з економіки та процентної ставки в США змусило трейдерів з побоюванням ставитися до жовтого металу, тоді як мідь продовжує активно зростати цього тижня після збільшення стимулюючих заходів з боку Китаю.

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Як змінилися ціни

У середу ціни на метали впали на 0,7%, в основному ігноруючи деяку слабкість долара, оскільки очікування ключових даних щодо ВВП та інфляції у США посилило невизначеність щодо відсоткової ставки.

Жовтий метал постраждав через надії на те, що Федеральна резервна система знизить відсоткову ставку пізніше, а не раніше цього року. Серія рекордно високих закриття торгів на Уолл-Стріт також знизила попит на золото, оскільки трейдери переключилися на більш ризиковані та високоприбуткові активи.

Але, незважаючи на втрати, ціни на золото переважно дотримуються торговельного діапазону від $2000 до $2050 за унцію, що встановилася минулого тижня, оскільки погіршення геополітичної обстановки на Близькому Сході викликало попит на безпечний притулок.

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Ціна спотового золота зросла на 0,1% до $2 015,36 за унцію, тоді як ф'ючерс із терміном у лютому залишився на рівні $2 015,20 за унцію до 00:38 за східним часом (05:38 за Грінвічем). Зниження цін на ф'ючерс нижче за спотові ціни вказує на те, що трейдери очікують швидкого зниження цін на золото.

Увага ринку зосереджена на ключових даних щодо ВВП США за четвертий квартал, які мають вийти пізніше у четвер і які, як очікується, покажуть деяке охолодження зростання. Проте очікується, що економіка США, як і раніше, випереджатиме аналогічні показники розвинених країн.

Дані щодо інфляції в США — індекс PCE, найкращий показник для ФРС — вийдуть у п'ятницю і, швидше за все, покажуть, що інфляція у грудні залишалася стабільною. Стійкість економіки США та стабільна інфляція дають ФРС більше можливостей для тривалішого утримання високої ставки. Це попередження було озвучено кількома чиновниками ФРС раніше у січні.

Їхні попередження у поєднанні із сильними показниками інфляції та ринку праці призвели до того, що трейдери стали поступово згортати надії на те, що ФРС може почати знижувати ставку вже у березні 2024 року. Ця тенденція призвела до того, що ціни на золото відзначили слабкий початок 2024 року.

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Висока ставка збільшує альтернативну вартість покупки зливків та знижує привабливість жовтого металу. Хоча очікується, що золото зрештою виграє від зниження ставки в США цього року, потенційні терміни такого зниження залишаються невизначеними.

Серед промислових металів ф'ючерс на мідь із березневою експірацією впав на 0,2% до $3,8678 за фунт, але залишився поблизу 3-тижневого максимуму, досягнутого в середу.

Настрій щодо червоного металу посилився після того, як центральний банк Китаю несподівано скоротив норматив резервних вимог для місцевих банків, що, як очікується, призведе до вивільнення майже $140 млрд ліквідності в економіці.

Народний банк також послабив вимоги до сектора нерухомості, який орієнтований на сировину, і заявив, що має ще низку заходів, спрямованих на стимулювання відновлення китайської економіки.

Ці заходи допомогли послабити побоювання щодо послаблення попиту у найбільшому світовому імпортері міді, які протягом останнього року мали ключовий вплив на ціни на червоний метал.

Проте перспективи попиту мідь залишаються невизначеними, особливо у умовах потенційного спаду над ринком електромобілів. Виробник електромобілів Tesla Inc показав слабший, ніж очікувалося, прибуток за четвертий квартал і відзначив слабше зростання продажів у 2024 році.