UBS передбачив зростання цін на золото до $2250 за унцію до кінця 2024 року

«На наш погляд, макроекономічні та підвищені геополітичні ризики, що зберігаються, продовжують виправдовувати інвестиції в золото з метою хеджування та диверсифікації», — цитує видання аналітиків UBS. Вони зазначили, що зараз вартість злитків залишається вищою за психологічний рівень у $2000 за унцію.

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Аналітики Scotiabank також очікують вищих цін на золото до кінця року, але зберігають обережний прогноз. CNBC цитує повідомлення банку, з якого випливає, що аналітики змінили свій прогноз щодо золота на кінець року до $2000 за унцію з $1900 за унцію раніше.

Видання зазначає, що на ціни золота можуть впливати геополітична нестабільність та ринкова невизначеність. Вони спонукають інвесторів робити вибір на користь дорогоцінного металу.

Аналітики і раніше прогнозували, що в 2024 році ціни на золото можуть залишитися вищими за $2000 за унцію, досягаючи нових історичних максимумів. Серед факторів на користь цього також називалися геополітична невизначеність, ймовірне ослаблення долара США та потенційне зниження процентних ставок.

«Очікуване зниження курсу долара США та процентних ставок у 2024 році є ключовим позитивним чинником для золота», — говорив голова відділу ринкової стратегії, досліджень у галузі глобальної економіки та ринків у UOB Хенг Кун Хау. За його прогнозами, до кінця 2024 року ціни на золото можуть сягнути $2200 за унцію.