Україна не планує продовжувати контракт на транспортування газу, але готова домовлятися з країнами ЄС

Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року. Про це повідомили агентству Інтерфакс-Україна у пресслужбі Кабміну.

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«Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року, ми не маємо наміру домовлятися з росіянами й подовжувати контракт, про що прем'єр-міністр України повідомив свого словацького колегу», — інформувала пресслужба.

Однак, зазначили в пресслужбі, «Україна може говорити з європейською країною (членом ЄС) про використання своєї газотранспортної мережі».

Транзит російського газу

Транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком — до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свідчать дані «Оператора ГТС України».

Договір між «Нафтогазом України» і «Газпромом» на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і «Газпромом» було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021−2024 рр. по 40 млрд куб. м газу за рік.