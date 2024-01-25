Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року. Про це повідомили агентству Інтерфакс-Україна у пресслужбі Кабміну.
Україна не планує продовжувати контракт на транспортування газу, але готова домовлятися з країнами ЄС
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«Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року, ми не маємо наміру домовлятися з росіянами й подовжувати контракт, про що прем'єр-міністр України повідомив свого словацького колегу», — інформувала пресслужба.
Однак, зазначили в пресслужбі, «Україна може говорити з європейською країною (членом ЄС) про використання своєї газотранспортної мережі».
Транзит російського газу
Транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком — до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свідчать дані «Оператора ГТС України».
Договір між «Нафтогазом України» і «Газпромом» на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і «Газпромом» було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021−2024 рр. по 40 млрд куб. м газу за рік.
Коментарі - 8
У серпні до України надійшло понад мільярд кубометрів газу з ЄС та Молдови
Внутренняя добыча говорите? Миллиард кубов месяц купили для развлечения или на «чёрный день»? А не тот же самый это российский газ, который транспортируется по украинской трубе в Европу?
А загалом — мінус черговий важіль впливу на нас та ЄС. Фактично, позбуваємось останніх залежностей від росії.
При этом Украина помогает транспортировать газ Европе, фактически обеспечивая РФ огромными прибылями с продажи газа. И не секрет что основное финансирование вражеской армии идёт именно за счёт продажи нефти и газа.
Получается что Украина сама активно помогает финансировать российскую армию (о чём политики любят умалчивать), и ещё раздумывает что это неплохо бы делать после окончания контракта в 2024 году.
И потребители в Украине тоже, т.к. нет официальной информации, что в Украине 100% используется газ только внутренней добычи, известно что есть контракты с ЕС на то, чтобы пользоваться газом — по сути российским, который течёт по тем же трубам, что и отбирают с РФ, просто «на бумаге» есть ЕС в виде посредника и фактического продавца.
То есть, если так разобраться, благодаря этим «схемам» — украинские потребители и бизнес тоже опосредственно финансируют российскую армию. Или кто-то может сказать что моя логика неуместна и я ошибаюсь? Готов выслушать адекватные аргументы.
Деньги, как говорится не пахнут, двойные стандарты — норма.