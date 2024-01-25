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25 січня 2024, 13:00

Україна не планує продовжувати контракт на транспортування газу, але готова домовлятися з країнами ЄС

Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року. Про це повідомили агентству Інтерфакс-Україна у пресслужбі Кабміну.

Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року.
Фото: freepik.com

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«Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року, ми не маємо наміру домовлятися з росіянами й подовжувати контракт, про що прем'єр-міністр України повідомив свого словацького колегу», — інформувала пресслужба.

Однак, зазначили в пресслужбі, «Україна може говорити з європейською країною (членом ЄС) про використання своєї газотранспортної мережі».

Транзит російського газу

Транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком — до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свідчать дані «Оператора ГТС України».

Договір між «Нафтогазом України» і «Газпромом» на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і «Газпромом» було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021−2024 рр. по 40 млрд куб. м газу за рік.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+15
shabash
shabash
25 січня 2024, 13:48
#
Ждем увлекательных историй о том, что Россия будет снова терроризировать Украину угрозами отключить газ посреди холодной зимы.
+
+53
mantis05
mantis05
25 січня 2024, 13:52
#
Та ну- сейчас добыча выше потребления в Украине. Так максимум что они могут сделать- похрюкать про отключение даунбаса от газа
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
25 січня 2024, 14:42
#
Интересно, где есть официальная информация, что Украина полностью себя обеспечивает газом внутренней добычи? И что не имеет никаких контрактов с ЕС на использование российского газа (который по сути с этой же трубы в Украине отбирается)?
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
25 січня 2024, 14:45
#
Https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/2/703853/

У серпні до України надійшло понад мільярд кубометрів газу з ЄС та Молдови

Внутренняя добыча говорите? Миллиард кубов месяц купили для развлечения или на «чёрный день»? А не тот же самый это российский газ, который транспортируется по украинской трубе в Европу?
+
+23
neverice
neverice
25 січня 2024, 13:50
#
Там ще була галочка «качай або плати» в контракті, тож у нас буде ще непогана можливість з ними черговий суд виграти за недоплату за транзит.
А загалом — мінус черговий важіль впливу на нас та ЄС. Фактично, позбуваємось останніх залежностей від росії.
+
+15
Tido oss
Tido oss
25 січня 2024, 13:51
#
Якщо припинемо можна бюджет пополнить новими налогами
+
+15
Rubi0
Rubi0
25 січня 2024, 13:52
#
«Однако, отметили в пресс-службе, Украина может говорить с европейской страной (членом ЕС) об использовании своей газотранспортной сети.» по такой схеме можно вообще все что угодно тогда транспортировать, эт типа не мы это все ЕС с рф там договорились и что-то возят транзитом)))
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
25 січня 2024, 14:39
#
Что интересно, многие политики и блоггеры кричали, что покупая продукты в условных Ашанах (в Украине или в Европе) и так далее — то финансируешь российскую армию, хотя прямого подтверждения нет что условный французский Ашан переводит деньги на финансирование филиалов в РФ с начала войны (если, конечно, верить официальным заявлениям французского руководства Ашана).

При этом Украина помогает транспортировать газ Европе, фактически обеспечивая РФ огромными прибылями с продажи газа. И не секрет что основное финансирование вражеской армии идёт именно за счёт продажи нефти и газа.

Получается что Украина сама активно помогает финансировать российскую армию (о чём политики любят умалчивать), и ещё раздумывает что это неплохо бы делать после окончания контракта в 2024 году.

И потребители в Украине тоже, т.к. нет официальной информации, что в Украине 100% используется газ только внутренней добычи, известно что есть контракты с ЕС на то, чтобы пользоваться газом — по сути российским, который течёт по тем же трубам, что и отбирают с РФ, просто «на бумаге» есть ЕС в виде посредника и фактического продавца.

То есть, если так разобраться, благодаря этим «схемам» — украинские потребители и бизнес тоже опосредственно финансируют российскую армию. Или кто-то может сказать что моя логика неуместна и я ошибаюсь? Готов выслушать адекватные аргументы.

Деньги, как говорится не пахнут, двойные стандарты — норма.
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