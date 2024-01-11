Білий Дім підтримує конфіскацію $300 млрд заморожених російських активів на користь України — Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує законопроєкт, який дозволить їй конфіскувати близько $300 млрд заморожених російських активів, щоб надати їх на відновлення Україні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на меморандум Ради нацбезпеки до комітету Сенату у закордонних справах.

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«Законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України», — йдеться в меморандумі Ради нацбезпеки — одному з трьох таких повідомлень, з якими ознайомилося видання.

За словами Bloomberg, Байден підтримує відповідний крок на тлі блокування республіканцями в Конгресі виділення Україні понад $60 млрд фінансування, частково через побоювання, що Вашингтон несе надто великий фінансовий тягар.

Зазначається, що Білий дім намагається врівноважити це із занепокоєнням, що такий крок може заплямувати репутацію фінансової системи США та спровокувати втечу від долара.

Адміністрація Байдена також хоче узгодити цей крок із союзниками по «Великій сімці» (G7), особливо в Європі, де зберігається близько $200 млрд заморожених російських активів і де підтримка конфіскації, особливо в односторонньому порядку, була прохолодною.

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За словами чиновника Білого дому, Рада нацбезпеки підтримує цей захід як частину низки інструментів, які США розглядають для того, щоб змусити Росію заплатити за збитки, завдані війною. За оцінками Світового банку, відновлення України може коштувати близько $411 млрд.

Очікують, що ця тема буде піднята на зустрічі лідерів G7 в річницю повномасштабного вторгнення рф в Україну наступного місяця, повідомило Bloomberg джерело, яке побажало залишитися невідомим.

Нагадаємо

За даними мінфіну рф, через західні санкції росія втратила доступ майже до половини золотовалютних резервів — близько $300 млрд із приблизно $640 млрд.