Єврокомісія готує поступки Угорщині заради допомоги Україні в 50 мільярдів євро — Financial Times

Європейська комісія готова поступитися деякими вимогами Угорщини, щоб домогтися виділення Україні 50 млрд євро . Про це повідомляє Financial Times з посиланням на свої джерела.

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Зазначається, що Брюссель намагається знайти рішення проблеми угорської блокади відтоді, як прем'єр-міністр Віктор Орбан наклав вето на пакет заходів ЄС у грудні.

Проблема стає ще більш актуальною, якщо врахувати, що безвихідна ситуація в Конгресі США означає невизначеність у підтримці Києва з боку Вашингтона, в той час як росія посилює авіаудари по українських містах.

Три чиновники, обізнані в цьому питанні, заявили, що як спосіб переконати Орбана відмовитися від свого вето, Єврокомісія готова надати угорському прем'єру можливість у 2025 році зупинити операцію з фінансування на середині шляху.

Згідно з потенційною поступкою, ЄС включить перегляд чотирирічного пакета підтримки наступного року, коли оцінюватимуть, чи потребує Україна грошей і чи виконала вона вимоги для отримання допомоги ЄС. Це дасть Орбану можливість накласти вето на його продовження.

Єврокомісія також готова проводити щорічний аудит допомоги і запровадити пункт про «екстрене гальмування», згідно з яким будь-яка країна зможе винести серйозні побоювання щодо виплат Україні на обговорення саміту лідерів ЄС. Однак це не дасть Угорщині додаткової можливості накласти вето на фінансування.

Відповідаючи на запитання, чи буде цього достатньо, щоб Орбан відмовився від свого вето, високопоставлений угорський чиновник сказав: «Поки що неясно, але, найімовірніше, так».

Нагадаємо

Угорщина заявила, що може зняти своє вето на пакет допомоги від Європейського Союзу Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.