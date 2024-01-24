В Україну у 2023 році ввезли рекордну кількість електрокарів

Рекордну кількість електрокарів — понад 37 тисяч — було імпортовано в Україну у 2023 році. Це у 4 рази більше, ніж у довоєнному 2021 році. Про це повідомляє Опендатабот.

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Найпопулярнішими марками електроавтомобілів є Volkswagen, Tesla та Nissan. А Львівщина є лідером за кількістю реєстрацій таких автомобілів.

Рекордні 37 953 електрокарів було ввезено в Україну за весь 2023 рік. Це у 4 рази більше, ніж у 2021 році, коли було імпортовано 8 996 електроавто.

Загалом на електромобілі припадає 10% від загальної кількості імпортованих авто в Україну у 2023 році. Для порівняння, у 2021 році частка електрокарів складала лише 1,2%.

Nissan Leaf зайняла перше місце серед моделей, за нею йдуть Volkswagen ID.4 й Tesla Model 3.

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