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24 січня 2024, 13:37

В Україну у 2023 році ввезли рекордну кількість електрокарів

Рекордну кількість електрокарів — понад 37 тисяч — було імпортовано в Україну у 2023 році. Це у 4 рази більше, ніж у довоєнному 2021 році. Про це повідомляє Опендатабот.

Рекордну кількість електрокарів — понад 37 тисяч — було імпортовано в Україну у 2023 році.

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Найпопулярнішими марками електроавтомобілів є Volkswagen, Tesla та Nissan. А Львівщина є лідером за кількістю реєстрацій таких автомобілів.

Рекордні 37 953 електрокарів було ввезено в Україну за весь 2023 рік. Це у 4 рази більше, ніж у 2021 році, коли було імпортовано 8 996 електроавто.

Загалом на електромобілі припадає 10% від загальної кількості імпортованих авто в Україну у 2023 році. Для порівняння, у 2021 році частка електрокарів складала лише 1,2%.

Nissan Leaf зайняла перше місце серед моделей, за нею йдуть Volkswagen ID.4 й Tesla Model 3.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
neverice
neverice
24 січня 2024, 14:04
#
Непогана тенденція, на заваді не стали ні війна, ні блекаути.
Відносний ріст ще більший, ніж абсолютний, бо загальна кількість ввезених машин зменшилась. Фактично, доля електрокарів збільшилась аж у 8 разів, з 1,2% до 10%. А людина, що їздить на електро, на ДВС вже не повернеться (за рідким винятком).
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0
Strain
Strain
24 січня 2024, 14:25
#
Я по прежнему не вижу смысла садиться на электрокар.
1. Дороже. На много дороже если сравнивать аналогичные комплектации по комфорту.
2. Экологичность под большим вопросом.
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0
neverice
neverice
24 січня 2024, 15:22
#
1. VW ID.4 в pro комплектації зараз $27−28 тис. Це дешевше Тігуана. Але ID.4 класом вища і комплектація там значно багатша. Плюс до того — економія в $1000 на кожні 10 тис пробігу (на паливі та ТО).
2. Дуже сумніваюсь, що вас зупиняє від покупки екологічніть. Бо якби хоч трохи цікавились питанням — електрокари значно екологічніші (саме тому ЄС, США та Китай їх субсидують та стимулюють на них перехід, що чітко прописано в екологічних стратегіях). Та і банальна логіка підказує, що 20 кВт/сотню — це куди менше викидів, ніж 8 літрів бензину (96 кВт тепла) на сотню.
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