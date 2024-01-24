Рекордну кількість електрокарів — понад 37 тисяч — було імпортовано в Україну у 2023 році. Це у 4 рази більше, ніж у довоєнному 2021 році. Про це повідомляє Опендатабот.
24 січня 2024, 13:37
В Україну у 2023 році ввезли рекордну кількість електрокарів
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Найпопулярнішими марками електроавтомобілів є Volkswagen, Tesla та Nissan. А Львівщина є лідером за кількістю реєстрацій таких автомобілів.
Рекордні 37 953 електрокарів було ввезено в Україну за весь 2023 рік. Це у 4 рази більше, ніж у 2021 році, коли було імпортовано 8 996 електроавто.
Загалом на електромобілі припадає 10% від загальної кількості імпортованих авто в Україну у 2023 році. Для порівняння, у 2021 році частка електрокарів складала лише 1,2%.
Nissan Leaf зайняла перше місце серед моделей, за нею йдуть Volkswagen ID.4 й Tesla Model 3.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Відносний ріст ще більший, ніж абсолютний, бо загальна кількість ввезених машин зменшилась. Фактично, доля електрокарів збільшилась аж у 8 разів, з 1,2% до 10%. А людина, що їздить на електро, на ДВС вже не повернеться (за рідким винятком).
1. Дороже. На много дороже если сравнивать аналогичные комплектации по комфорту.
2. Экологичность под большим вопросом.
2. Дуже сумніваюсь, що вас зупиняє від покупки екологічніть. Бо якби хоч трохи цікавились питанням — електрокари значно екологічніші (саме тому ЄС, США та Китай їх субсидують та стимулюють на них перехід, що чітко прописано в екологічних стратегіях). Та і банальна логіка підказує, що 20 кВт/сотню — це куди менше викидів, ніж 8 літрів бензину (96 кВт тепла) на сотню.