Електромобіль вперше очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі

Американський електромобіль Tesla Model Y став лідером ринку нових авто 2023 року у Європі (ЄС, країн ЄАВТ та Великобританії). Про це свідчать дані Dataforce, повідомляє асоціація Укравтопром.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Впродовж року Model Y була лідером продажу 7 з 12 місяців, демонструючи свою незмінну популярність.

Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав на першому місці один раз.

ТОП-10 минулого року найбільш продаваних автомобілів у Європі

Tesla Model Y — 254822 од.;

Dacia Sandero — 235893 од.;

Volkswagen T-Roc — 206438 од.;

Renault Clio — 202942 од.;

Peugeot 208 — 194376 од.;

Opel Corsa — 188662 од.;

Volkswagen Golf — 184279 од.;

Toyota Yaris Cross — 176685 од.;

Volkswagen Tiguan — 174267 од.;

Skoda Octavia — 161784 од.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що світові продажі повністю електричних і гібридних автомобілів (PHEV) зросли на 31% у 2023 році порівняно з 60% зростанням у 2022 році.