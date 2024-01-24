Американський електромобіль Tesla Model Y став лідером ринку нових авто 2023 року у Європі (ЄС, країн ЄАВТ та Великобританії). Про це свідчать дані Dataforce, повідомляє асоціація Укравтопром.
24 січня 2024, 11:29
Електромобіль вперше очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі
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Впродовж року Model Y була лідером продажу 7 з 12 місяців, демонструючи свою незмінну популярність.
Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав на першому місці один раз.
ТОП-10 минулого року найбільш продаваних автомобілів у Європі
- Tesla Model Y — 254822 од.;
- Dacia Sandero — 235893 од.;
- Volkswagen T-Roc — 206438 од.;
- Renault Clio — 202942 од.;
- Peugeot 208 — 194376 од.;
- Opel Corsa — 188662 од.;
- Volkswagen Golf — 184279 од.;
- Toyota Yaris Cross — 176685 од.;
- Volkswagen Tiguan — 174267 од.;
- Skoda Octavia — 161784 од.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що світові продажі повністю електричних і гібридних автомобілів (PHEV) зросли на 31% у 2023 році порівняно з 60% зростанням у 2022 році.
Джерело: Мінфін
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