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24 січня 2024, 11:29

Електромобіль вперше очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі

Американський електромобіль Tesla Model Y став лідером ринку нових авто 2023 року у Європі (ЄС, країн ЄАВТ та Великобританії). Про це свідчать дані Dataforce, повідомляє асоціація Укравтопром.

Американський електромобіль Tesla Model Y став лідером ринку нових авто 2023 року у Європі (ЄС, країн ЄАВТ та Великобританії).
Фото: pixabay.com

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Впродовж року Model Y була лідером продажу 7 з 12 місяців, демонструючи свою незмінну популярність.

Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав на першому місці один раз.

ТОП-10 минулого року найбільш продаваних автомобілів у Європі

  • Tesla Model Y — 254822 од.;
  • Dacia Sandero — 235893 од.;
  • Volkswagen T-Roc — 206438 од.;
  • Renault Clio — 202942 од.;
  • Peugeot 208 — 194376 од.;
  • Opel Corsa — 188662 од.;
  • Volkswagen Golf — 184279 од.;
  • Toyota Yaris Cross — 176685 од.;
  • Volkswagen Tiguan — 174267 од.;
  • Skoda Octavia — 161784 од.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що світові продажі повністю електричних і гібридних автомобілів (PHEV) зросли на 31% у 2023 році порівняно з 60% зростанням у 2022 році.

Джерело: Мінфін
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