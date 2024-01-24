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24 січня 2024, 12:38

В Укрексімбанку обрали нового голову наглядової ради

Нова наглядова рада державного Укрексімбанку обрала своїм головою Ростислава Футало. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нова наглядова рада державного Укрексімбанку обрала своїм головою Ростислава Футало.

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Футало є банкіром з досвідом роботи у бельгійській банківській групі KBC і в торговому банку CSOB. Він також є консультантом проєкту Respeecher з питань партнерства та зв'язків між інвесторами США та України у Європейській Комісії.

Нагадаємо, що оновлена наглядова рада Укрексімбанку розпочала свою роботу 15 січня, хоча більшість її членів уряд призначив ще у травні 2023 року.

Нацбанк у кінці року визначив, що державний Укрексімбанк є проблемним й потребує докапіталізації.

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Джерело: Мінфін
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