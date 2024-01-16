Кабмін розблокував роботу наглядової ради Укрексімбанку

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Призначення членів

Уряд у травні 2023 року призначив шістьох незалежних членів наглядової ради, але одного з них не погодив Нацбанк.

Оскільки Акчакоча не отримав погодження, наглядова рада так і не змогла почати роботу, бо під час призначення у травні Кабмін вирішив, що «строк повноважень членів наглядової ради становить три роки з дати вступу на посаду всіх членів наглядової ради».

На останньому засіданні 12 січня Кабмін скасував цю вимогу, а новий строк повноважень наглядової ради акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» становить три роки з дати набрання ним чинності (тобто до січня 2027 року).

Що це означає

Це дозволить наглядовій раді почати роботу в неповному складі з восьми осіб (п'ять незалежних членів, три представники держави), поки ще одного члена перевіряє НБУ.