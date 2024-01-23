В Євросоюзі готові жорстко покарати Угорщину у разі продовження блокування допомоги Україні — ЗМІ

Лідери Європейського Союзу готові до жорсткішої позиції щодо Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан блокуватиме пакет допомоги Україні на 50 млрд євро на саміті 1 лютого. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає «Європейська правда».

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Зазначається, що у понеділок Угорщина виступила проти пропозиції ЄС щодо створення нового фонду, який покликаний забезпечити більш надійний спосіб доставки критично важливої військової допомоги Україні.

Пропозиція з’явилася після того, як в середині грудня Орбан торпедував рішення про чотирирічний фінансовий пакет для України.

За словами співрозмовників агентства, держави-члени ЄС готові ухвалити пакет допомоги Україні на саміті в Брюсселі 1 лютого, незалежно від того, чи підтримає його Угорщина.

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Якщо Орбан продовжить блокувати пакет підтримки, буде рішення решти 26 країн ЄС ухвалити його, і підготовка до такого сценарію вже йде повним ходом, додають європейські посадовці.

Можливий запасний варіант полягає в тому, щоб решта країн-членів ЄС надавали гроші Україні поза бюджетним процесом ЄС.

Джерела підкреслили, що якщо Орбан вирішить піти цим шляхом, ЄС може запустити наступний етап штрафних заходів проти Угорщини, що може призвести до позбавлення її права голосу як країни-члена.

Водночас агентство наголошує, що такий сценарій може призвести до ширшої конфронтації, оскільки прем'єр Словаччини Роберт Фіцо раніше попередив, що захищатиме Угорщину від кроків, спрямованих на позбавлення її права голосу в ЄС.