Лідери Європейського Союзу готові до жорсткішої позиції щодо Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан блокуватиме пакет допомоги Україні на 50 млрд євро на саміті 1 лютого. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає «Європейська правда».
В Євросоюзі готові жорстко покарати Угорщину у разі продовження блокування допомоги Україні — ЗМІ
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Зазначається, що у понеділок Угорщина виступила проти пропозиції ЄС щодо створення нового фонду, який покликаний забезпечити більш надійний спосіб доставки критично важливої військової допомоги Україні.
Пропозиція з’явилася після того, як в середині грудня Орбан торпедував рішення про чотирирічний фінансовий пакет для України.
За словами співрозмовників агентства, держави-члени ЄС готові ухвалити пакет допомоги Україні на саміті в Брюсселі 1 лютого, незалежно від того, чи підтримає його Угорщина.
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Якщо Орбан продовжить блокувати пакет підтримки, буде рішення решти 26 країн ЄС ухвалити його, і підготовка до такого сценарію вже йде повним ходом, додають європейські посадовці.
Можливий запасний варіант полягає в тому, щоб решта країн-членів ЄС надавали гроші Україні поза бюджетним процесом ЄС.
Джерела підкреслили, що якщо Орбан вирішить піти цим шляхом, ЄС може запустити наступний етап штрафних заходів проти Угорщини, що може призвести до позбавлення її права голосу як країни-члена.
Водночас агентство наголошує, що такий сценарій може призвести до ширшої конфронтації, оскільки прем'єр Словаччини Роберт Фіцо раніше попередив, що захищатиме Угорщину від кроків, спрямованих на позбавлення її права голосу в ЄС.
Коментарі - 4
С другой стороны, если ЕС применит санкции против Венгрии, то это будет означать что в ЕС существует лобби и ни о каких равных правах не может быть и речи. И тогда члены ЕС задумаются, что их голос не имеет равнозначную силу, но зато имеет силу коалиция, которая продавливает свои интересы.
Казалось бы, вот оно простое решение — те, кто хотят помогать, собираются вместе, и помогают. И плевать бы на Венгрию. Но нет, надо играться в этот цирк.
¯\_(ツ)_/¯
В недалёком будущем сменится власть в Нидерландах, где новый потенциальный представитель тоже высказывался негативно о помощи — его тоже заблокируют?
Мне кажется если ЕС пойдёт на такой шаг — то это рискует разрушить существующее единство и у ряда политиков будет возникать вопрос: сегодня одного заблокировали за «вето», завтра второго — есть ли у такого подхода будущее?
Более вероятно что будут искать обходные пути если так сильно спешат денег дать украинским коррупционерам, вряд ли пойдут на разрушение существующей практики. Но мы всё увидим, не исключаю и варианта с лишением права вето, вот только последствия вряд ли многих обрадуют.
И одно понятно: что даже если примут фин. помощь, уже видно что это будет не та сумма, на которую рассчитывает украинская власть в 2024 году. Так то им вполне вероятно придётся или урезать коррупционные «хотелки» (маловероятно что свои кормушки урежут) — или же включать печатный станок.
Всё увидим, пока рано говорить в любом случае.