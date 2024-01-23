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23 січня 2024, 11:01

Євросоюз близький до рішення щодо заморожених російських активів — Боррель

Міністри закордонних справ країн ЄС розглянули варіанти використання прибутків від утримання заморожених російських активів, тож Євросоюз наближається до спільного політичного рішення в цьому питанні. Про це у Брюсселі під час пресконференції заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

Міністри закордонних справ країн ЄС розглянули варіанти використання прибутків від утримання заморожених російських активів, тож Євросоюз наближається до спільного політичного рішення в цьому питанні.
Фото: pixabay.com

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«Щодо заблокованих російських активів. Ми можемо говорити, що маємо політичну згоду завершити цю роботу на основі пропозицій, які ми представили у грудні, із фокусом уваги на нарахуваннях. На цей час йдеться про нарахування, про відсотковий прибуток, і я переконаний, що це буде завершено невдовзі», — зазначив Боррель.

За його словами, дискусії будуть продовжені на рівні послів, але «угода наближається».

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«Дуже потужний поштовх для цих рішень має бути зроблений до наступного засідання Ради міністрів із закордонних справ», — додав високий представник ЄС.

Нагадаємо

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у західних банках були заморожені суверенні активи країни-агресора на суму близько 300 млрд євро, понад 200 млрд з яких — в країнах ЄС.

У грудні Єврокомісія представила пропозиції, які регламентують правовий статус цих активів та їх фіксацію у банках та інших фінансових інституціях країн ЄС.

При цьому ЄС шукає правове рішення для використання цих активів із дотриманням норм міжнародного права та власного законодавства.

Джерело: Мінфін
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