Євросоюз близький до рішення щодо заморожених російських активів — Боррель

Міністри закордонних справ країн ЄС розглянули варіанти використання прибутків від утримання заморожених російських активів, тож Євросоюз наближається до спільного політичного рішення в цьому питанні. Про це у Брюсселі під час пресконференції заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

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«Щодо заблокованих російських активів. Ми можемо говорити, що маємо політичну згоду завершити цю роботу на основі пропозицій, які ми представили у грудні, із фокусом уваги на нарахуваннях. На цей час йдеться про нарахування, про відсотковий прибуток, і я переконаний, що це буде завершено невдовзі», — зазначив Боррель.

За його словами, дискусії будуть продовжені на рівні послів, але «угода наближається».

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«Дуже потужний поштовх для цих рішень має бути зроблений до наступного засідання Ради міністрів із закордонних справ», — додав високий представник ЄС.

Нагадаємо

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у західних банках були заморожені суверенні активи країни-агресора на суму близько 300 млрд євро, понад 200 млрд з яких — в країнах ЄС.

У грудні Єврокомісія представила пропозиції, які регламентують правовий статус цих активів та їх фіксацію у банках та інших фінансових інституціях країн ЄС.

При цьому ЄС шукає правове рішення для використання цих активів із дотриманням норм міжнародного права та власного законодавства.