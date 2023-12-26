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26 грудня 2023, 14:36

Видатки на оборону за 11 місяців перевищили 1,5 трильйона гривень

Упродовж січня-листопада цього року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1,55 трлн грн — це 59,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства фінансів.

Упродовж січня-листопада цього року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1,55 трлн грн — це 59,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.
Фото: depositphotos

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Видатки на оборону

У листопаді на безпеку й оборону спрямували 168,2 млрд грн.

Кошти спрямували на:

  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • медичне забезпечення;
  • та інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Читайте: Внутрішні надходження до бюджету перевищили видатки на нацбезпеку й оборону

Нагадаємо

Видатки загального фонду державного бюджету на сектор безпеки і оборони за січень-жовтень 2023 становили 1391,2 млрд грн або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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