Упродовж січня-листопада цього року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1,55 трлн грн — це 59,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства фінансів.
26 грудня 2023, 14:36
Видатки на оборону за 11 місяців перевищили 1,5 трильйона гривень
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Видатки на оборону
У листопаді на безпеку й оборону спрямували 168,2 млрд грн.
Кошти спрямували на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення;
- та інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
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Нагадаємо
Видатки загального фонду державного бюджету на сектор безпеки і оборони за січень-жовтень 2023 становили 1391,2 млрд грн або 59,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.
Джерело: Мінфін
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