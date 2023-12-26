Видатки на оборону за 11 місяців перевищили 1,5 трильйона гривень

Упродовж січня-листопада цього року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 1,55 трлн грн — це 59,2% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства фінансів.