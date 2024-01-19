BlackRock перша залучила $1 млрд інвестицій після запуску біткоїн-ETF

Інвестиційний гігант BlackRock першим залучив $1 млрд інвестицій після запуску біткоїн-ETF. Про це повідомляє Reuters.

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Такий результат компанія досягла за 4 торгових дні, після того, як Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) схвалила 11 заявок на біткоїн-ETF від різних компаній.

З моменту запуску спотових біржових фондів BlackRock та Fidelity отримали найбільший приток інвесторів.

За даними JPMorgan, станом на 17 січня BlackRock накопичив активи під управлінням на суму $1,07 млрд, за ним слідував Fidelity — $874,6 млн.

Девʼять нещодавно запущених ETF залучили $2,90 млрд інвестицій за перші чотири дні торгів.

Водночас Grayscale Bitcoin Trust, який був перетворений із закритого фонду в ETF, стягує найвищу комісію порівняно з нещодавно запущеними ETF і за перші чотири дні став свідком відтоку $1,62 млрд.

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