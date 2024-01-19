Обсяг торгів на ринку криптовалюти за 2023 рік перевищив $36 трильйонів

Торік обсяги торгів на крипторинку зросли до $36 трильйонів. Загальна капіталізація ринку зросла на 108,1% з $829 млрд до $1,72 трлн. Про це свідчать дані CoinGecko.

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Після краху криптобіржі FTX у листопаді 2022 року настрої трейдерів значно покращились. На них не вплинули утиски з боку регуляторів й переслідування найбільшої біржі Binance.

У звіті компанії зазначається, що такий ажіотаж на ринку викликали надії на схвалення біткоїн-ETF, що зрештою сталось у січні 2024 року.

У релізі пишуть, що четвертий квартал 2023 року був особливо примітним: за цей період обсяг торгів склав $10,3 трлн. Цей показник зріс більш ніж на 53% порівняно з $6,7 трлн у третьому кварталі. Середній денний обсяг торгів у четвертому кварталі 2023 року досяг $75,1 млрд — це на 92% більше, ніж у попередньому.

Однак загальний денний обсяг торгів за рік склав майже $59 млрд, як і раніше відстаючи від показників 2022 року більш ніж на 31%.

Динаміка загальної капіталізації крипторинку за 2023 рік / Джерело: CoinGecko

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