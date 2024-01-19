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19 січня 2024, 15:13

Кредитний портфель «єОселі» майже досягнув рекордного рівня довоєнного іпотечного кредитування

За підсумками 2023 року за програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя» було видано кредитів на 8,85 млрд грн, що лише на 0,06 млрд грн менше, ніж рекордна сума виданих українськими банками іпотек у довоєнному 2021 році, який став рекордно успішним. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

За підсумками 2023 року за програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя» було видано кредитів на 8,85 млрд грн, що лише на 0,06 млрд грн менше, ніж рекордна сума виданих українськими банками іпотек у довоєнному 2021 році, який став рекордно успішним.
Фото: pixabay.com

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Загалом від початку роботи «єОселі» обсяг виданих кредитів вже перевищив 10 млрд грн. Завдяки цьому майже 6,7 тисячі українських родин змогли придбати власне житло у всіх регіонах країни, крім тимчасово окупованих або тих, де ведуться активні бойові дії.

Де найбільше видають іпотеки

Незмінним лідером за темпами видачі іпотек є столиця та Київщина. Популярністю серед громадян користуються Рівненська, Львівська, Вінницька та Волинська області.

Також, попри близькість до фронту, 59 українців взяли кредит на купівлю свого житла на Харківщині та 13 на Запоріжжі.

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Розширення умов «єОселі»

У Мінекономіки нагадали, що 26 січня наберуть чинності зміни до Постанови Кабінету Міністрів України № 856, що передбачають суттєве розширення умов «єОселі».

Зокрема доступними для придбання в іпотеку стають приватні будинки, дуплекси і таунхауси.

Також збільшується можливість вибору житла для ветеранів та учасників бойових дій. Вони зможуть придбати квартиру під 7% річних в будинку, якому не більше 10 років для Києва та обласних центрів, або без обмежень по терміну введення в експлуатацію для інших населених пунктів.

Також очікується інтеграція програми з «єВідновленням», коли після набуття чинності змін у відповідний закон, громадяни зможуть використовувати житловий сертифікат як частину першого внеску за іпотекою.

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Нагадаємо

Програму «єОселя» запустили у жовтні 2022 року. З нею працюють вже 7 банків-партнерів. Подати заявку можна лише через мобільний застосунок «Дія», обравши послугу «єОселя». Реалізують програму Міністерство економіки України спільно з Мінцифрою та Укрфінжитлом.

Джерело: Мінфін
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