За програмою «єОселя» у 2024 році планують видати 12 тисяч кредитів

У 2024 році у програмі «єОселя» планується розширити вибір житла і видати 12 тисяч кредитів. Про це повідомила пресслужба ПрАТ «Укрфінжитло» за результатами круглого столу, організованого спільно з Незалежною асоціацією банків України.

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«Нашим завданням є розширити умови програми і ми вже це зробили. Останні зміни в Постанову КМУ № 856 наберуть чинності 26 січня. Треба збільшувати вибір житла, причому саме на „первинці“, аби програма більше працювала саме на відновлення економіки держави», — сказав голова правління компанії Євген Мецгер.

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Він додав, що на 2024 рік за програмою «єОселя» планується видати близько 12 тисяч кредитів, а також суттєво збільшити частку клієнтів на первинному ринку нерухомості і відкрити більше можливостей для банків-партнерів.

Наразі в межах «єОселі» банками вже акредитовано 55 багатоквартирних будинків від 18 забудовників.