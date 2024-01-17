«єОселя»: лише 15% заявок доходять до укладання кредитних угод

Минулого року за програмою «єОселя» видали 5855 кредитів, у 2024-му — обіцяють вдвічі більше іпотек. За статистикою лише 15% заявок доходять до укладання кредитних угод. Про це повідомили в компанії «Укрфінжитло», пише Forbes.

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Фінальна кількість виданих у 2024 році кредитів залежатиме від попиту, готовності українців до укладення угод і наявності житла, яке відповідає умовам програми, розповіли в «Укрфінжитлі».

Компанія продовжить залучати додатковий ресурс для роботи програми на відкритому фінансовому ринку, аби мати можливість покривати весь попит громадян на програму.

«єОселя» не фінансується безпосередньо з Державного бюджету, відтак там не закладено на неї коштів. «Укрфінжитло» отримує дивіденди за своїми цінними паперами та залучає гроші на відкритому фінансовому ринку на загальних умовах. Подати заявку на участь в «єОселі» можна через «Дію».

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