Конгрес США продовжив фінансування уряду, що може допомогти відновленню підтримки України

У Конгресі США ухвалили законопроєкт про фінансування уряду до березня. Напруга після цього трохи спала й тепер конгресмени можуть повернутися до питання України. Про це пише Financial Times.

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Затвердження законопроєкту в Палаті представників відбулося після того, як Сенат переважною більшістю голосів схвалив документ раніше в четвер. Законопроєкт тепер буде надіслано на підпис президенту Джо Байдену, згідно з яким державні витрати на нинішньому рівні для деяких федеральних агенцій будуть продовжені до 1 березня, іншим — до 8 березня.

Лідери Конгресу тепер сподіваються, що переговори щодо додаткового фінансування для України зможуть поновитися та буде знайдено компроміс.

Нагадаємо, що республіканці та демократи в Конгресі кілька місяців обговорюють запит президента Джо Байдена про виділення мільярдів доларів допомоги Україні й Ізраїлю, а також на потреби безпеки США в Індо-Тихоокеанському регіоні, та міжнародної гуманітарної допомоги.

Республіканці спочатку наполягали на тому, щоб гроші перш за все виділили на боротьбу з міграцією на мексиканському кордоні, але тепер все частіше вони ставлять під сумнів подальшу допомогу Україні взагалі. Втім, Джо Байден впевнений, що компроміс таки знайдуть.

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