У Конгресі США ухвалили законопроєкт про фінансування уряду до березня. Напруга після цього трохи спала й тепер конгресмени можуть повернутися до питання України. Про це пише Financial Times.
Конгрес США продовжив фінансування уряду, що може допомогти відновленню підтримки України
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Затвердження законопроєкту в Палаті представників відбулося після того, як Сенат переважною більшістю голосів схвалив документ раніше в четвер. Законопроєкт тепер буде надіслано на підпис президенту Джо Байдену, згідно з яким державні витрати на нинішньому рівні для деяких федеральних агенцій будуть продовжені до 1 березня, іншим — до 8 березня.
Лідери Конгресу тепер сподіваються, що переговори щодо додаткового фінансування для України зможуть поновитися та буде знайдено компроміс.
Нагадаємо, що республіканці та демократи в Конгресі кілька місяців обговорюють запит президента Джо Байдена про виділення мільярдів доларів допомоги Україні й Ізраїлю, а також на потреби безпеки США в Індо-Тихоокеанському регіоні, та міжнародної гуманітарної допомоги.
Республіканці спочатку наполягали на тому, щоб гроші перш за все виділили на боротьбу з міграцією на мексиканському кордоні, але тепер все частіше вони ставлять під сумнів подальшу допомогу Україні взагалі. Втім, Джо Байден впевнений, що компроміс таки знайдуть.
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Коментарі - 1
Сколько уже таких новостей было? Или процесс обсуждения прекращался? Ведь главная проблема — это как раз то, что во-первых не могут договориться по поводу границы (и пока что неизвестно удастся ли), во-вторых — на вполне справедливые вопросы Джонсона по поводу дальнейшей стратегии — нет конкретных ответов, а просто что-то абстрактное из серии «РФ угрожает всему миру».
Если это и есть «стратегия победы» — то шансов что такую помощь будут выделять регулярно не так много, а украинские политики как всегда потом обвинят Трампа, Орбана, республиканцев, кого угодно — но не себя и своих коррупционеров.