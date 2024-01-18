Головне за четвер: ОВДП, фінансова допомога ВПО та банкірів можуть змусити працювати на податкову

Гривневі ОВДП залишаються одним із найпопулярніших інструментів особистих інвестицій. Дохідність є значно вищою за інфляцію, і стабільність гривні гарантували непогані та майже безризикові прибутки. Та чи залишаться вони, якщо нацвалюта послаблюватиметься і чи не час перевкладатися у долар, розбирався «Мінфін».

ВПО можуть отримати по 10,8 тисячі від ООН

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати фінансову допомогу від УВКБ ООН у розмірі 10 800 гривень.

В ЄС і США все рідше купують нові машини: чи є сенс інвестувати в автовиробників

Формуючи свій інвестиційний портфель, «Мінфін» звернув увагу на акції ключових автовиробників. Як виявилося, практично всі вони недооцінені інвесторами. Не допомагають ані зростання прибутків, ані щедрі дивіденди. Редакція вирішила розібратися, як компанії намагаються змінити тренд і на чому планують заробляти в майбутньому.

Україна у 2024 році: що буде з курсом, ВВП, 5−7-9, ОВДП та єОселя (відео)

В цьому відео Олексій Козирев говорить з Олексієм Кущем — економістом, фінансовим аналітиком Аналітичного центру «Об'єднана Україна», автором багатьох публікацій в економічних ЗМІ — про курс валют на 2024 рік, про облікову ставку, ВВП, єОселю та багато іншого.

Банкірів можуть змусити працювати на податкову: що це змінить для фізосіб

Національна стратегія доходів до 2030 року обумовлює запровадження прогресивної шкали оподаткування ПДФО. Як вираховуватиметься податок на доходи громадян і до чого ще готуватися українцям, розповів Дмитро Лазебний, адвокат юридичної фірми «Ілляшев та Партнери».