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18 січня 2024, 20:00

Головне за четвер: ОВДП, фінансова допомога ВПО та банкірів можуть змусити працювати на податкову

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В цьому відео Олексій Козирев говорить з Олексієм Кущем — економістом, фінансовим аналітиком Аналітичного центру «Об'єднана Україна», автором багатьох публікацій в економічних ЗМІ — про курс валют на 2024 рік, про облікову ставку, ВВП, єОселю та багато іншого.

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Джерело: Мінфін
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