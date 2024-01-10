НАЗК внесло американську мережу фастфуду Subway до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

В агенстві зазначили, що понад 500 ресторанів компанії продовжують працювати на ринку агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету рф.

Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соціальні мережі та доставляє їжу через сервіси «Яндекс», які співпрацюють з державними та правоохоронними органами країни-агресорки.

«Subway (Сабвей) — одна з найбільших мереж у світі за кількістю закладів громадського харчування. Вона відома своїми сендвічами, салатами та ролами. Компанія позиціонує себе як «здорову альтернативу традиційному фаст-фуду».

Компанія заявляє, що турбується про здоровʼя споживачів, але продовжує працювати в росії, фінансуючи вбивства українців. Російська мережа Subway зараз є третьою за кількістю точок у Європі після Великобританії та Німеччини", — йдеться в повідомленні.

Компанія працює в росії понад 20 років, створила близько 6 000 робочих місць, налічує 550 ресторанів у 122 містах. Після початку повномасштабного вторгнення, компанія не повідомила про жодне скорочення своєї діяльності у рф.

Читайте також: НАЗК внесло виробника продуктів Vici до переліку міжнародних спонсорів війни

«Так, крім сплати податків до держбюджету держави-терориста, компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи російську економіку та рівень зайнятості населення», — додали в НАЗК.

Особливістю бізнесу Subway є те, що вони працюють за системою франчайзі, тобто існує велика мережа юридично відокремлених осіб, що працюють під брендом Subway, генерують доходи та сплачують податки. У росії франшизою мережі Subway володіє компанія Subway Russia Service Company з головним офісом у Санкт-Петербурзі.

«Subway повідомила, що усіма ресторанами в країні незалежно володіють та управляють місцеві та головні франчайзі, тому ресторани залишаються відкритими в росії. Ця заява в частині неспроможності впливу на власних франчайзі не відповідає дійсності та фактично вводить в оману», — додали в НАЗК.

Так, у травні 2022 року російські банки почали блокувати роялті (платежі за користування франшизою), бо були не готові брати на себе відповідальність за опрацювання платежів на адресу франчайзера з «недружньої» держави (США). Клієнти не могли отримати право власності з російських франчайзі та відправляти платежі в США.

Читайте також: НАЗК внесло провідного китайського виробника всюдиходів Shandong Odes до переліку спонсорів війни

У зв’язку з цим, на замовлення Subway російська юридична компанія Nevsky IP LAW провела необхідні аналізи договорів та санкційного законодавства рф і знайшла відповідні юридичні механізми, які дозволяють законно здійснювати збір роялті з франчайзі та спрямовувати їх на адресу холдингової компанії.

У результаті компанія допомогла клієнту (Subway) знову отримувати роялті із російських франчайзі. Банки відновили обробку платежів, а франчайзі повернулися до виконання обов'язків зі сплати роялті.

Subway в росії активно проводить рекламні компанії через соціальні мережі «ВК» та «Одноклассники», які належать підсанкційній юридичній особі ТОВ «Компания ВК». Також Сабвей користується послугами доставки їжі через сервіс «Яндекс.Еда».

В НАЗК нагадали, що цей сервіс контролюється групою компаній «Яндекс», які співпрацюють з державними та правоохоронними органами країни-агресорки, зокрема з ФСБ. Сервіси «Яндекс» раніше вже потрапили до переліку кандидатів на санкції НАЗК.

«Спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було», — додали в агентстві.