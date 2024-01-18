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18 січня 2024, 17:04

Польща продовжила дію тимчасового захисту для українців

Механізм тимчасового захисту, запущений виконавчим рішенням Ради ЄС у березні 2022 року, спочатку на один рік, було продовжено ще на один рік — до 4 березня 2025 року. Про це повідомили у пресслужбі уряду Польщі, передає Інтерфакс-Україна.

Механізм тимчасового захисту, запущений виконавчим рішенням Ради ЄС у березні 2022 року, спочатку на один рік, було продовжено ще на один рік — до 4 березня 2025 року.
Фото: freepik.com

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«Особам, які отримали від Управління у справах іноземців свідоцтво про тимчасовий захист із терміном дії до 4 березня 2023 року, 4 вересня 2023 року або 4 березня 2024 року, не потрібно звертатися по нові документи. Ці сертифікати діятимуть до 4 березня 2025 року», — зазначено в повідомленні.

Нормативи не передбачають правового підґрунтя для заміни вже виданих свідоцтв у зв'язку з продовженням тимчасового захисту. У документах є відповідна відмітка щодо продовження терміну їхньої дії в силу закону.

Тому іноземці, які вже отримали сертифікати, можуть продовжувати використовувати їх як документи на проживання, що підтверджують їхній легальний статус.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Чехії із 1 січня збільшили виплати на житло для вразливих осіб із тимчасовим захистом. Підвищення фінансування стосуватиметься понад 60 тисяч українських біженців.

Джерело: Мінфін
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