Польща не продовжила дію тимчасового захисту для українців — посольство

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 січня 2024, 12:51

Польща не продовжила дію тимчасового захисту для українців — посольство

Продовження посвідок про тимчасовий захист у Польщі до 4 березня 2025 року не стосується громадян України, а поширюється лише на громадян третіх країн, які легально проживали в Україні на момент повномасштабного вторгнення, і прибули до Польщі втікаючи від воєнних дій. Про це повідомляє посольство України у Польщі.

Продовження посвідок про тимчасовий захист у Польщі до 4 березня 2025 року не стосується громадян України, а поширюється лише на громадян третіх країн, які легально проживали в Україні на момент повномасштабного вторгнення, і прибули до Польщі втікаючи від воєнних дій.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

18 січня Польща продовжила дію посвідок про тимчасовий захист іноземців до 4 березня 2025. Відповідна інформація опублікована на сайті польського уряду. У посольстві України у Польщі роз'яснили, що продовження не стосується громадян України.

«Громадяни України, що отримали тимчасовий захист у Польщі на основі Спеціального закону від 12 березня 2022 року, тобто отримали номер PESEL зі статусом UKR, станом на 18 січня 2024 року можуть перебувати у Польщі на підставі цього статусу до 4 березня 2024 року», — зазначається на сторінці відомства.

Зазначається, що згідно з інформацією, яка розміщена на офіційній сторінці Управління у Справах іноземців, продовження терміну дії довідок про користування тимчасовим захистом не означає продовження терміну дії тимчасового захисту громадян України (PESEL зі статусом UKR).

Вказані довідки про користування тимчасовим захистом видавалися громадянам третіх країн, що на момент початку повномасштабного вторгнення легально проживали на території України і які приїхали до Польщі, тікаючи від війни.

Уряд Польщі працює над продовженням дії тимчасового захисту для українців

За даними видання Dziennik Gazeta Prawna, уряд Польщі працює над поправкою до спецзакону, яка передбачає продовження терміну перебування українських біженців до 4 березня 2025 року. Вона буде подана до Сейму найближчими тижнями.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що, за даними Інтерфакс-Україна, Польща продовжила дію тимчасового захисту для українців ще на один рік — до 4 березня 2025 року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
19 січня 2024, 13:17
#
ХА -ХА!!!
Что то в «оригинале» ( польском) ну совсем другая информация (если я правильно понял)!
Механизм временной защиты, запущенный имплементационным решением Совета ЕС в марте 2022 года, первоначально на один год, был продлен еще на один год до 4 марта 2025 года. Таким образом, срок действия сертификатов временной защиты, выданных до сих пор, также продлевается. аналогичным образом.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Leonid Fridman, Majezty, MrNemo, slobodjn, veritas69 и 51 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами