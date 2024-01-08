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8 січня 2024, 14:58

Чехія збільшила виплати на житло для українських біженців

У Чехії із 1 січня збільшили виплати на житло для вразливих осіб із тимчасовим захистом. Підвищення фінансування стосуватиметься понад 60 тисяч українських біженців. Це передбачено поправками до закону Lex Ukrajina, які набули чинності з початку року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

У Чехії із 1 січня збільшили виплати на житло для вразливих осіб із тимчасовим захистом.
Фото: visitukraine.today

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Як зміняться виплати

Із 1 січня 2024 року у Чехії підвищили виплати на житло для українських біженців із категорії вразливих осіб. Очікується, що збільшену компенсацію житла отримають приблизно 66 тисяч людей із тимчасовим захистом.

Зокрема, у зареєстрованому житлі на одну особу виплачуватиметься 6000 крон (244 євро), у незареєстрованому — 4800 крон (195 євро). Досі виплати були удвічі менші — 3000 та 2400 крон відповідно. Максимальна виплата для сім'ї із 5 і більше людей — 30 000 (1222 євро) та 24 000 крон (978 євро).

«Збільшення витрат на житло для групи вразливих осіб серед біженців із тимчасовим захистом є ключовим. Мотивація іноземців шукати житло залежно від їхнього доходу та ситуації сприятиме їх кращій інтеграції в Чехії», — зазначив міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка.

Читайте: Чехія хоче змінити умови тимчасового захисту українців

На даний час вразливі особи мають право на безкоштовне житло від держави необмежений час, тоді як інші біженці — лише 150 днів. Із 1 вересня 2024 року всі категорії людей із тимчасовим захистом зможуть проживати у наданому державою житлі до 90 днів. Після вичерпання цього терміну біженцям треба буде виїхати з безплатного житла і орендувати квартиру чи кімнату самостійно.

Із 1 січня звернутися за безплатним державним гуманітарним житлом можна буде лише в KACPU (Регіональний центр допомоги Україні) в місті Острава. Звідти біженців розселять у регіони, де будуть вільні місця. Обирати тип житла чи населений пункт не дозволятимуть.

Джерело: Мінфін
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