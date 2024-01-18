Борги населення за електроенергію зросли за останні два роки на 15 мільярдів

Борги побутових споживачів за електроенергію за період повномасштабної війни зросли на 15 мільярдів гривень, у тому числі на 7,7 млрд грн — за 2023 рік. Про це член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко розповів ExPro .

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«Багато це чи мало? На мій погляд, це дуже багато. Серед найбільших боржників — багато областей, яких би там не мало бути», — зауважив посадовець.

Рекордсмени по заборгованості

За його словами, «рекордсменами» із заборгованості за електроенергію є Київ та Київська область, Дніпропетровщина та Харківщина.

Він зазначив, що скасування мораторію на відключення електроенергії за борги та нарахування пені боржникам має зменшити обсяги неплатежів.

«Моя особиста точка зору — рішення про скасування мораторію перезріло. Його необхідно було ухвалити десь 15 місяців тому», — вважає Бойко.

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