Борги побутових споживачів за електроенергію за період повномасштабної війни зросли на 15 мільярдів гривень, у тому числі на 7,7 млрд грн — за 2023 рік. Про це член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко розповів ExPro.
Борги населення за електроенергію зросли за останні два роки на 15 мільярдів
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«Багато це чи мало? На мій погляд, це дуже багато. Серед найбільших боржників — багато областей, яких би там не мало бути», — зауважив посадовець.
Рекордсмени по заборгованості
За його словами, «рекордсменами» із заборгованості за електроенергію є Київ та Київська область, Дніпропетровщина та Харківщина.
Він зазначив, що скасування мораторію на відключення електроенергії за борги та нарахування пені боржникам має зменшити обсяги неплатежів.
«Моя особиста точка зору — рішення про скасування мораторію перезріло. Його необхідно було ухвалити десь 15 місяців тому», — вважає Бойко.
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Нагадаємо
9 січня Уряд скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.
Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі.
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