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18 січня 2024, 15:58

Борги населення за електроенергію зросли за останні два роки на 15 мільярдів

Борги побутових споживачів за електроенергію за період повномасштабної війни зросли на 15 мільярдів гривень, у тому числі на 7,7 млрд грн — за 2023 рік. Про це член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко розповів ExPro.

Борги побутових споживачів за електроенергію за період повномасштабної війни зросли на 15 мільярдів гривень, у тому числі на 7,7 млрд грн — за 2023 рік.
Фото:depositphotos

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«Багато це чи мало? На мій погляд, це дуже багато. Серед найбільших боржників — багато областей, яких би там не мало бути», — зауважив посадовець.

Рекордсмени по заборгованості

За його словами, «рекордсменами» із заборгованості за електроенергію є Київ та Київська область, Дніпропетровщина та Харківщина.

Він зазначив, що скасування мораторію на відключення електроенергії за борги та нарахування пені боржникам має зменшити обсяги неплатежів.

«Моя особиста точка зору — рішення про скасування мораторію перезріло. Його необхідно було ухвалити десь 15 місяців тому», — вважає Бойко.

Читайте: Українці скаржаться на необґрунтовані борги за світло

Нагадаємо

9 січня Уряд скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі.

Читайте також: Yasno почне відключення боржників від електроенергії з кінця січня

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
TAN72
TAN72
18 січня 2024, 16:15
#
Буратино отдыхает 😂
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
18 січня 2024, 17:20
#
Київ і Київська область в боргах томо що бариги з  *** -заспа нехрена не платять і ніхто їх не змусить платити. А бабусю чи дідуся на той світ відправлять держвиконавці або приватні виконавці лиш би їх хату забрати. В мене є в місті такі випадки але навіть якщо поліції донесеш то нічого не буде вони мабуть в долі.
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