Індексація пенсій: Мінсоцполітики остаточний розмір визначить у лютому

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Яким буде розмір індексації

«Індексація пенсій планується. Проте 13% — це попередня цифра, яку ми рахували в серпні, подаючи проєкт бюджету Пенсійного фонду на 2024 рік. Остаточний розмір індексації буде порахований, коли надійдуть показники розміру середньої заробітної плати за 2023 рік, що відбудеться у другій половині лютого. Тоді ми побачимо точні дані, щоб розрахувати відсоток індексації», — повідомила Марчак.

Читайте: Індексація пенсій: у Мінсоцполітики назвали приблизний розмір у 2024 році

За словами представниці Мінсоцполітики, згідно із базовим планом, перерахунок пенсій має відбутися з 1 березня 2024 року. З 1 квітня планується переглянути і розміри виплат для працюючих пенсіонерів.

«Торік з 1 липня ми ще проіндексували пенсії для державних і місцевих службовців. Цього року також плануємо це зробити, але, звичайно, все це буде залежати від динаміки надходження ЄСВ — чи будемо ми виправдовувати ті планові показники, які нам довело Міністерство фінансів», — додала Марчак.

Читайте: 51% пенсіонерів в Україні отримують пенсії менше ніж 4000 грн — Опенадатабот

Вікові доплати

Також у 2024 році будуть збережені і так звані «вікові доплати» пенсіонерам.

«Що стосується додаткових виплат пенсіонерам за досягненням ними 70, 75 та 80 років, вони продовжують здійснюватися. Так само як і „дотяжки“ до мінімуму (гарантований мінімальний, залежний від віку, розмір пенсії. — ред.). На додаток, в цьому році ми плануємо проіндексувати цю мінімальну гарантію», — сказала перший заступник міністра.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що понад 10 мільйонів пенсіонерів зафіксовано в Україні на початок 2024 року за даними Пенсійного фонду України. 51% з них отримують пенсії менше ніж 4000 грн.