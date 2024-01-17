Понад 10 мільйонів пенсіонерів зафіксовано в Україні на початок 2024 року за даними Пенсійного фонду України. 51% з них отримують пенсії менше ніж 4000 грн. Про це йдеться у даних Опендатабот.
51% пенсіонерів в Україні отримують пенсії менше ніж 4000 грн — Опенадатабот
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Яка середня пенсія в України
Водночас середня пенсія в Україні у 2024 році складає 5385 грн. Найменша середня пенсія на Тернопільщині — 4070 грн, а найбільша — у Києві: 7248 грн. Наразі у 8 регіонах країни середня пенсія вище за середню по країні.
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Скільки пенсіонерів в Україні
10 516 537 пенсіонерів нараховується в Україні у 2024 році. Чисельність пенсіонерів скоротилась на 1,6% або ж на 171 384 особи торік. Загалом за два роки великої війни пенсіонерів поменшало на 324 580 осіб. Це на 34% менше, ніж за ковідні 2020−2021 роки, коли кількість пенсіонерів зменшилась на 493 613 осіб.
Частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше ніж 3000 грн, зменшилася з 39% до 30% за 2023 рік. Поменшало й тих, чиї пенсії становлять від 3000 до 4000 грн: з 23% до 21%. А ось кількість пенсіонерів, які отримують виплати від 4000 грн, навпаки зросла.
Більш ніж половина пенсіонерів — 51% — отримують виплати менші за 4000 грн. Лише третина пенсіонерів отримують виплати більші або на рівні середньої пенсії.
Коментарі - 7
Просто звалювати треба з держав-дітей Совка і будувати своє життя в нормальних капіталістичних країнах. Тоді й пенсія буде нормальна.
Такой же вопрос по прокурорам и топ чиновникам гос компаний.
Без високих, бажано білих, зарплат, не буде високих пенсій.
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