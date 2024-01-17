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17 січня 2024, 12:24

51% пенсіонерів в Україні отримують пенсії менше ніж 4000 грн — Опенадатабот

Понад 10 мільйонів пенсіонерів зафіксовано в Україні на початок 2024 року за даними Пенсійного фонду України. 51% з них отримують пенсії менше ніж 4000 грн. Про це йдеться у даних Опендатабот.

Понад 10 мільйонів пенсіонерів зафіксовано в Україні на початок 2024 року за даними Пенсійного фонду України. 51% з них отримують пенсії менше ніж 4000 грн.
Фото:depositphotos

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Яка середня пенсія в України

Водночас середня пенсія в Україні у 2024 році складає 5385 грн. Найменша середня пенсія на Тернопільщині — 4070 грн, а найбільша — у Києві: 7248 грн. Наразі у 8 регіонах країни середня пенсія вище за середню по країні.

Читайте: Середня пенсія в Україні різниться за регіонами. Де найбільші та найменші виплати

Скільки пенсіонерів в Україні

10 516 537 пенсіонерів нараховується в Україні у 2024 році. Чисельність пенсіонерів скоротилась на 1,6% або ж на 171 384 особи торік. Загалом за два роки великої війни пенсіонерів поменшало на 324 580 осіб. Це на 34% менше, ніж за ковідні 2020−2021 роки, коли кількість пенсіонерів зменшилась на 493 613 осіб.

Частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше ніж 3000 грн, зменшилася з 39% до 30% за 2023 рік. Поменшало й тих, чиї пенсії становлять від 3000 до 4000 грн: з 23% до 21%. А ось кількість пенсіонерів, які отримують виплати від 4000 грн, навпаки зросла.

Більш ніж половина пенсіонерів — 51% — отримують виплати менші за 4000 грн. Лише третина пенсіонерів отримують виплати більші або на рівні середньої пенсії.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+72
EvilReptiloid
EvilReptiloid
17 січня 2024, 13:09
#
У пітунських пенсюків в провінції пенсія 10000 рублів, що по курсу майже те ж саме, що й 4000 гривень. Там всі категорично проти майданів, а результат однаковий. Отже не в майданах страва.
Просто звалювати треба з держав-дітей Совка і будувати своє життя в нормальних капіталістичних країнах. Тоді й пенсія буде нормальна.
+
+15
Rubi0
Rubi0
17 січня 2024, 13:00
#
Ну все понятно, кто как работал и платил налоги тот такие пенсии и получает. Один вопрос что с ровно не так, неужели копатели янтаря и собиратели голубики в белорусских совхозах платили отчисления в пенсионный фонд?
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0
YevgenMuza
YevgenMuza
17 січня 2024, 13:28
#
Если у человека 10 лет назад была зарплата 3000 грн., то какая пенсия у него сегодня должна быть? 20 тысяч?))
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 січня 2024, 14:35
#
А почему у рядового судьи зарплата до 2015 года была -18 — 24 тысячи, а пенсия сейчас около 100 т гривен.
Такой же вопрос по прокурорам и топ чиновникам гос компаний.
+
+15
Vorlock
Vorlock
17 січня 2024, 13:30
#
Тю, не пойняв, епоха ж бідності мала закінчитися, сказав один ігрок піпкою на роялі
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0
KingSalmon
KingSalmon
17 січня 2024, 15:29
#
Без розвитку економіки, підприємств та бізнесу, без інвестицій, не буде високих зарплат.
Без високих, бажано білих, зарплат, не буде високих пенсій.
Все пов*язано
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0
Smerch747
Smerch747
17 січня 2024, 15:37
#
Треба взагалі відмінити пенсії і знизити податки, люди самі собі створять пенсію.
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