Британський інститут фінансування розвитку (British International Investment) інвестує $25 млн, щоб розблокувати український експорт та імпорт, включно з життєво важливими постачаннями харчових продуктів. Про це повідомляє у Х (раніше Twitter) Міністерство закордонних справ, у справах співдружності та розвитку Великої Британії.
17 січня 2024, 19:10
Британія інвестує $25 мільйонів, щоб розблокувати український експорт та імпорт
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«Велика Британія допомагає захистити довгострокове майбутнє України», — ідеться в повідомленні.
The UK is helping safeguard Ukraine’s long-term future.@BritishIntInv will invest $25 million to unlock Ukrainian exports and imports, including vital food supplies.— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) January 17, 2024
We #StandWithUkraine 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/46GFvT7DZP
Джерело: Мінфін
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