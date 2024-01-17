Британія інвестує $25 мільйонів, щоб розблокувати український експорт та імпорт

Британський інститут фінансування розвитку (British International Investment) інвестує $25 млн, щоб розблокувати український експорт та імпорт, включно з життєво важливими постачаннями харчових продуктів. Про це повідомляє у Х (раніше Twitter) Міністерство закордонних справ, у справах співдружності та розвитку Великої Британії.