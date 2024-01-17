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17 січня 2024, 15:11

Цвинтар електрокарів: у Чикаго через сильні морози перестали працювати зарядні станції Tesla (відео)

У Чикаго, США, на тлі аномально низьких температур не працюють зарядні станції для електромобілів Tesla. Про це повідомляє телеканал FOX 32 Chicago.

У Чикаго, США, на тлі аномально низьких температур не працюють зарядні станції для електромобілів Tesla.
Фото: скріншот з відео

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Власники електрокарів змушені кидати свої транспортні засоби через відсутність можливості їх підзарядити.

Телеканал продемонстрував, що водії в пригороді Чикаго Ок Брук не можуть зарядити свої машини з неділі. Через це місцеві жителі залишили десятки електромобілів на зарядних станціях.

«У нас тут купа мертвих роботів», — прокоментував телеканалу один з власників Tesla, який так і не зміг зарядити своє авто.

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Tesla не відповіла на електронні листи чи дзвінки телеканалу, але автомобільний експерт із Чикаго каже, що власники електромобілів можуть дещо робити, коли стає так холодно.

«Як і будь-яка нова технологія, люди потребують навчання», — сказав Марк Білек з Чиказької автомобільної торгової асоціації.

Білек сказав, що всі електромобілі можуть мати проблеми з екстремальним холодом, і водії повинні натиснути кнопку попереднього кондиціонування (preconditioning button), перш ніж зарядити акумулятор.

Варто зазначити, що власники Tesla можуть вручну попередньо нагріти салон, активувавши попереднє кондиціонування або розморожування в застосунку Tesla.

Морози в Чикаго

Останні дні у Чикаго похолодало до −15…−25 градусів. Сьогодні, 17 січня, стовпчики термометрів показують біля -20 градусів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
17 січня 2024, 15:21
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Развели лохов на деньги!
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