Цвинтар електрокарів: у Чикаго через сильні морози перестали працювати зарядні станції Tesla (відео)

У Чикаго, США, на тлі аномально низьких температур не працюють зарядні станції для електромобілів Tesla. Про це повідомляє телеканал FOX 32 Chicago.

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Власники електрокарів змушені кидати свої транспортні засоби через відсутність можливості їх підзарядити.

Телеканал продемонстрував, що водії в пригороді Чикаго Ок Брук не можуть зарядити свої машини з неділі. Через це місцеві жителі залишили десятки електромобілів на зарядних станціях.

«У нас тут купа мертвих роботів», — прокоментував телеканалу один з власників Tesla, який так і не зміг зарядити своє авто.

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Tesla не відповіла на електронні листи чи дзвінки телеканалу, але автомобільний експерт із Чикаго каже, що власники електромобілів можуть дещо робити, коли стає так холодно.

«Як і будь-яка нова технологія, люди потребують навчання», — сказав Марк Білек з Чиказької автомобільної торгової асоціації.

Білек сказав, що всі електромобілі можуть мати проблеми з екстремальним холодом, і водії повинні натиснути кнопку попереднього кондиціонування (preconditioning button), перш ніж зарядити акумулятор.

Варто зазначити, що власники Tesla можуть вручну попередньо нагріти салон, активувавши попереднє кондиціонування або розморожування в застосунку Tesla.

Морози в Чикаго

Останні дні у Чикаго похолодало до −15…−25 градусів. Сьогодні, 17 січня, стовпчики термометрів показують біля -20 градусів.