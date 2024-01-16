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16 січня 2024, 13:33

Китайські банки сталять жорсткіші вимоги до російських клієнтів

Китайські державні банки почали ставити жорсткіші вимоги до російських клієнтів після того, як США пригрозили вторинними санкціями. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Китайські державні банки почали ставити жорсткіші вимоги до російських клієнтів після того, як США пригрозили вторинними санкціями.
Фото: freepik.com

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Зазначається, що щонайменше два великих китайських банки протягом останніх тижнів почали перевіряти свій бізнес в росії, особливу увагу вони приділяють транскордонним угодам.

Банки планують розірвати відносини з підсанкційними клієнтами та зупинять будь-які фінансові послуги для російського військового сектору в будь-якій валюті й незалежно від місця проведення транзакцій.

Одночасно китайські банки посилюють комплексну перевірку клієнтів з точки зору місця реєстрації бізнесу та кінцевих бенефіціарів. За словами джерел, перевірка поширюватиметься і на клієнтів з третіх країн, які ведуть бізнес з росією або постачають туди критично важливі товари.

Все це пов'язано з указом президента США Джо Байден, який у грудні 2023 року наказав вводити санкції проти банків з третіх країн, які допомагають фінансувати російський ВПК і пов'язані з ним галузі.

Нові обмеження

Нові обмеження стосуються фінансових установ:

  • які проводили або сприяли будь-яким значним угодам на користь компаній або приватних осіб, на яких США наклали санкції за діяльність у секторах російської економіки, що підтримують їхню військово-промислову базу;
  • які проводили або сприяли будь-якій значній трансакції чи надали якісь послуги за участю російської військово-промислової бази, включно з продажем, постачанням чи передаванням до росії певних критично важливих товарів.

Міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що банки мають два варіанти:

  • зупинити всі трансакції від клієнтів, які продають критично важливі товари росії,
  • переконатися, що ці товари не використовуються російським військовим комплексом.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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shabash
shabash
16 січня 2024, 16:00
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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Было время, когда такая формулировка вызывала доверие.
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