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17 січня 2024, 15:49

В ЄС угоду про 50 млрд євро для України узгодять за кілька тижнів — Politico

В Європейському союзі впевнені, що угода про чотирирічний пакет фінансування на 50 млрд євро для України буде ухвалений, попри погрози Угорщини. Це може статися протягом найближчих кількох тижнів, повідомляє Politico.

В Європейському союзі впевнені, що угода про чотирирічний пакет фінансування на 50 млрд євро для України буде ухвалений, попри погрози Угорщини.
Фото: pixabay.com

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Кільки європейських дипломатів та чиновників у розмові з виданням заявили, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наближається до прийняття компромісу щодо використання грошей з бюджету блоку для допомоги Україні. При цьому угода, ймовірно, не відповідає вимогам, висунутим на грудневому саміті лідерів ЄС.

Як зазначає Politico, ЄС та Угорщина ведуть переговори, щоб дійти згоди до 1 лютого, коли відбудеться новий саміт лідерів європейських країн у Брюсселі.

«Хоча досі немає згоди щодо того, які поступки запропонувати Угорщині натомість і на що вона може погодитися, ЄС тепер упевнений, що угода може бути досягнута протягом наступних кількох тижнів, за словами дипломатів і офіційних осіб, з який говорило Politico на умовах анонімності через делікатний характер переговорів», — йдеться у матеріалі.

У Politico зазначили, що у Брюсселі були готові запропонувати Будапешту певні поступки, щоб досягти угоди. Але більшість країн ЄС відхилили спробу Угорщини розділити транш для України на щорічні пакети. Це дало б Орбану можливість щороку блокування фінансування для України.

Офіційний представник ЄС зазначив, що потенційний компроміс може передбачати відшкодування Угорщині її відсоткової ставки готівкою після пандемії.

Європейська комісія також розглядає можливість запровадження «аварійного гальма», який дозволить будь-якій країні, яка виступає проти фінансування України, відкласти виплати та дискусії на саміті лідерів ЄС.

У коментарі Politico двоє дипломатів зазначили, що повторне вето Будапешту спонукає столиці ЄС закликати до так званої процедури статті 7, щоб призупинити право голосу Угорщини в Єврораді.

Нагадаємо

На саміті лідерів країн ЄС 14−15 грудня Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024−2027 роки.

Питання допомоги Україні розглядатиметься на саміті ЄС 1 лютого. Але угорський прем'єр Орбан погрожує, що заблокує його. Він вимагає поступок від ЄС в обмін на схвалення пакета.

Раніше «Мінфін» писав, що, за даними Financial Times, Європейська комісія готова поступитися деякими вимогами Угорщини, щоб домогтися виділення Україні 50 млрд євро.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Робин Гуд
Робин Гуд
17 січня 2024, 17:43
#
«Десь за два-три тижні максимум» )
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